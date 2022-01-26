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Суд Варшавы отказался выдать Белоруссии основателя Nexta Путило
Суд Варшавы отказался выдать Белоруссии основателя Nexta Путило - РИА Новости, 26.01.2022
Суд Варшавы отказался выдать Белоруссии основателя Nexta Путило
Окружной суд Варшавы отказал в выдаче Минску основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Степана Путило, сообщает агентство РАР. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:34
2022-01-26T15:50
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варшава
белоруссия
минск
польша
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ВАРШАВА, 26 янв – РИА Новости. Окружной суд Варшавы отказал в выдаче Минску основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Степана Путило, сообщает агентство РАР."Варшавский окружной суд признал юридическую недопустимость экстрадиции основателя канала NEXTA Степана Путило, чего требовали белорусские власти", - говорится в сообщении.В обосновании своего решения председательствующий на процессе судья Дариуш Лубовский заявил, что в Белоруссии Путило не может рассчитывать на справедливый суд. "Во-первых, нельзя выдавать кого-то органам правосудия, если это правосудие вообще не существует", - сказал он.Он отметил, что "с точки зрения всех стран ЕС Белоруссия в настоящее время не имеет законных властей". "Эта страна требует выдачи гражданина совершенно невиновного только потому, что у него иные взгляды, чем у психопатического диктатора", – заключил судья.Ранее после президентских выборов в Белоруссии в список экстремистских материалов попала группа Telegram-каналов "Нехта" - Nexta (в настоящее время – "Нехта"), Nexta Live (в настоящее время – "Нехта Live"), "Luxta". При этом основатель Тelegram-каналов Степан Путило внесен в республике в список причастных к терроризму.Минск требует его экстрадиции. Путило также признан обвиняемым по уголовным статьям "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (по ней максимальное наказание – три года лишения свободы). Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание до 12 лет).После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20220124/protasevich-1769287452.html
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в мире, варшава, белоруссия, минск, польша
15:34 26.01.2022 (обновлено: 15:50 26.01.2022)
 
Суд Варшавы отказался выдать Белоруссии основателя Nexta Путило

Суд Варшавы отказался выдать Белоруссии основателя Telegram-канала Nexta Путило

© Фото : Instagram-аккаунт nexta_tvСтепан Путило в эфире NEXTA
Степан Путило в эфире NEXTA - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Фото : Instagram-аккаунт nexta_tv
Степан Путило в эфире NEXTA
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 янв – РИА Новости. Окружной суд Варшавы отказал в выдаче Минску основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Степана Путило, сообщает агентство РАР.
"Варшавский окружной суд признал юридическую недопустимость экстрадиции основателя канала NEXTA Степана Путило, чего требовали белорусские власти", - говорится в сообщении.
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В обосновании своего решения председательствующий на процессе судья Дариуш Лубовский заявил, что в Белоруссии Путило не может рассчитывать на справедливый суд. "Во-первых, нельзя выдавать кого-то органам правосудия, если это правосудие вообще не существует", - сказал он.
Он отметил, что "с точки зрения всех стран ЕС Белоруссия в настоящее время не имеет законных властей". "Эта страна требует выдачи гражданина совершенно невиновного только потому, что у него иные взгляды, чем у психопатического диктатора", – заключил судья.
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Ранее после президентских выборов в Белоруссии в список экстремистских материалов попала группа Telegram-каналов "Нехта" - Nexta (в настоящее время – "Нехта"), Nexta Live (в настоящее время – "Нехта Live"), "Luxta". При этом основатель Тelegram-каналов Степан Путило внесен в республике в список причастных к терроризму.
Минск требует его экстрадиции. Путило также признан обвиняемым по уголовным статьям "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (по ней максимальное наказание – три года лишения свободы). Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание до 12 лет).
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Автор и создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Степан Путило в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая 2021, 15:53
Автор канала Nexta обратился c просьбой о помощи к мировому сообществу
 
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