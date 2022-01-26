https://ria.ru/20220126/narusheniya-1769635315.html

Роспотребнадзор сообщил итоги проверки санитарных требований в Москве

Роспотребнадзор сообщил итоги проверки санитарных требований в Москве - РИА Новости, 26.01.2022

Роспотребнадзор сообщил итоги проверки санитарных требований в Москве

С начала года специалистами Управления Роспотребнадзора по Москве проведено 693 проверки, нарушения установлены на 144 объектах, в связи с грубыми... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:19

2022-01-26T16:19

2022-01-26T16:19

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. С начала года специалистами Управления Роспотребнадзора по Москве проведено 693 проверки, нарушения установлены на 144 объектах, в связи с грубыми многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований приостановлена работа 40 объектов в Москве с начала года, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что во всех случаях по фактам нарушений возбуждены административные дела, юридическим и должностным лицам и индивидуальным предпринимателям направлено 94 уведомления о явке для составления протоколов об административных правонарушениях, составлено 98 протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ и проводятся процессуальные действия. По рассмотренным протоколам вынесено 23 постановления о наложении административных штрафов, общая сумма штрафов составила 2,5 миллиона рублей."В связи с грубыми многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований приостановлена работа 40 объектов, в том числе в порядке временного запрета 37 объектов были опечатаны. Временный запрет деятельности до решения суда вводился на объектах торговли – 13, общественного питания - 12, фитнес-клубах – 2, кальянных – 7, в медицинском центре, гостинице и хостеле", - дополняется в сообщении.Уточняется, что часть нарушений руководителями объектов устраняется в ходе проверок, и это обстоятельство в качестве смягчающего учитывается при оформлении административных материалов."Вместе с тем, отдельные организаторы при проведении массовых развлекательных и зрелищных мероприятий не только допускают грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологических требований, не принимают меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности при массовом скоплении людей в помещениях, но и чинят препятствия при проведении проверок контрольно-надзорным органам", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768189148.html

https://ria.ru/20220126/omikron-1769633318.html

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии