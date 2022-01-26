https://ria.ru/20220126/mh17-1769584611.html

В Кремле напомнили позицию России по делу о крушении МН17

В Кремле напомнили позицию России по делу о крушении МН17 - РИА Новости, 26.01.2022

В Кремле напомнили позицию России по делу о крушении МН17

Пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о деле по МН17, заявил, что позиция России неизменна, новаций в ней нет и быть не может. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:46

2022-01-26T12:46

2022-01-26T12:56

в мире

дмитрий песков

крушение малайзийского boeing под донецком

mh17. расследование

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152134/45/1521344522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2b23ef9e03d456c8098c4c3b706d09b.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о деле по МН17, заявил, что позиция России неизменна, новаций в ней нет и быть не может."Эта тема сейчас не находится высоко на нашей повестке дня. Мы, безусловно, отслеживаем информацию, наша позиция достаточно хорошо известна. Каких-то новаций здесь нет и быть не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле, как проходит разбирательство по поводу МН17.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в среду рассматривает жалобы Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.Малазийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как ранее заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.

https://ria.ru/20211222/mh17-1764899087.html

https://ria.ru/20200309/1568240104.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий песков, крушение малайзийского boeing под донецком, mh17. расследование, россия