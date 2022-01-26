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В Кремле напомнили позицию России по делу о крушении МН17
В Кремле напомнили позицию России по делу о крушении МН17 - РИА Новости, 26.01.2022
В Кремле напомнили позицию России по делу о крушении МН17
Пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о деле по МН17, заявил, что позиция России неизменна, новаций в ней нет и быть не может. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:46
2022-01-26T12:56
в мире
дмитрий песков
крушение малайзийского boeing под донецком
mh17. расследование
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о деле по МН17, заявил, что позиция России неизменна, новаций в ней нет и быть не может."Эта тема сейчас не находится высоко на нашей повестке дня. Мы, безусловно, отслеживаем информацию, наша позиция достаточно хорошо известна. Каких-то новаций здесь нет и быть не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле, как проходит разбирательство по поводу МН17.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в среду рассматривает жалобы Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.Малазийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как ранее заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
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в мире, дмитрий песков, крушение малайзийского boeing под донецком, mh17. расследование, россия
12:46 26.01.2022 (обновлено: 12:56 26.01.2022)
 
В Кремле напомнили позицию России по делу о крушении МН17

Пресс-секретарь Песков: позиция России по обвинениям в ее адрес по делу МН17 неизменна

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМесто крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о деле по МН17, заявил, что позиция России неизменна, новаций в ней нет и быть не может.
"Эта тема сейчас не находится высоко на нашей повестке дня. Мы, безусловно, отслеживаем информацию, наша позиция достаточно хорошо известна. Каких-то новаций здесь нет и быть не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле, как проходит разбирательство по поводу МН17.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в среду рассматривает жалобы Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
Малазийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
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Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как ранее заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
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Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
 
В миреДмитрий ПесковКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомMH17. РасследованиеРоссия
 
 
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