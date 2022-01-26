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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220126/menshikov-1769632140.html
Олег Меньшиков ответил на открытое письмо Олега Долина
Олег Меньшиков ответил на открытое письмо Олега Долина - РИА Новости, 26.01.2022
Олег Меньшиков ответил на открытое письмо Олега Долина
Художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков ответил на открытое письмо Олега Долина, в котором постановщик обвинял его в захвате спектакля РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:34
2022-01-26T16:34
культура
олег меньшиков
новости культуры
театр
александр петров (актер)
александра бортич
антон лапенко
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков ответил на открытое письмо Олега Долина, в котором постановщик обвинял его в захвате спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно". Обращение опубликовано на YouTube-канале театра. Меньшиков подчеркнул, что расторжение договора с режиссером было основано на соглашении сторон. "Более того, тебе было предложено найти компромисс в решении этого финансового вопроса. Но ты, по словам твоего агента, отказался. Тебе также было предложено найти компромисс в решении вопроса об авторстве спектакля, никто никогда не умалял и не ставил под сомнение твое участие в создании спектакля. Но ты и от этого отказался", — утверждает худрук.Также Меньшиков объяснил, что его не устраивало в спектакле, постановкой которого занимался Долин. "Скажи мне, какому художественному руководителю придет в голову идея отменить спектакль на два месяца вперед? Спектакль, в котором заняты Александр Петров, Стася Милославская, Александра Бортич, Антон Лапенко, Олег Меньшиков, ведущие артисты театра имени Ермоловой. Что я должен был увидеть на сцене, чтобы принять такое решение, прекрасно понимая, что театр терпит убытки примерно в 32 миллиона рублей? А увидел я спектакль, который по всем творческим составляющим не может быть показан зрителю", — возмущается Меньшиков.Он также предложил Долину задуматься, почему "ничем закончились" его работы в театре имени Пушкина и РАМТе. "Может быть, поискать причины в себе самом?" — спросил худрук. Также Меньшиков подчеркнул, что если бы он захотел что-то украсть, то "украл бы что-нибудь поталантливее". "Мы сейчас просто спасаем ситуацию, в которую ты поставил театр. Мы пытаемся все-таки сыграть премьеры в феврале. Мы еще до конца не решили. 31-го января той компанией, которая сейчас работает над спектаклем, будет принято решение, идем ли мы на выпуск или нет", — признался Меньшиков. Премьерные показы спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно" назначены на 4, 5 и 14 февраля. Ранее премьера была запланирована на ноябрь 2021 года.
https://ria.ru/20220126/dolin-1769582735.html
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олег меньшиков, новости культуры, театр, александр петров (актер), александра бортич, антон лапенко, московский драматический театр имени м. н. ермоловой
16:34 26.01.2022
 
Олег Меньшиков ответил на открытое письмо Олега Долина

Худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков ответил на открытое письмо Олега Долина

© Театр Ермоловой/YouTubeОткрытый ответ Олега Меньшикова
Открытый ответ Олега Меньшикова
© Театр Ермоловой/YouTube
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков ответил на открытое письмо Олега Долина, в котором постановщик обвинял его в захвате спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно". Обращение опубликовано на YouTube-канале театра.
Меньшиков подчеркнул, что расторжение договора с режиссером было основано на соглашении сторон.
"Более того, тебе было предложено найти компромисс в решении этого финансового вопроса. Но ты, по словам твоего агента, отказался. Тебе также было предложено найти компромисс в решении вопроса об авторстве спектакля, никто никогда не умалял и не ставил под сомнение твое участие в создании спектакля. Но ты и от этого отказался", — утверждает худрук.
Также Меньшиков объяснил, что его не устраивало в спектакле, постановкой которого занимался Долин.
"Скажи мне, какому художественному руководителю придет в голову идея отменить спектакль на два месяца вперед? Спектакль, в котором заняты Александр Петров, Стася Милославская, Александра Бортич, Антон Лапенко, Олег Меньшиков, ведущие артисты театра имени Ермоловой. Что я должен был увидеть на сцене, чтобы принять такое решение, прекрасно понимая, что театр терпит убытки примерно в 32 миллиона рублей? А увидел я спектакль, который по всем творческим составляющим не может быть показан зрителю", — возмущается Меньшиков.
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой

Александр Петров и другие актеры на кадре к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"

Кадр к постановке Двенадцатая ночь или все, что угодно
1 из 3

Александр Петров и другие актеры на кадре к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"

© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой

Александр Петров и другие актеры на кадре к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"

Кадр к постановке Двенадцатая ночь или все, что угодно
2 из 3

Александр Петров и другие актеры на кадре к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"

© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
Кадр к постановке Двенадцатая ночь или все, что угодно
3 из 3
Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
1 из 3

Александр Петров и другие актеры на кадре к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"

© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
2 из 3

Александр Петров и другие актеры на кадре к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"

© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
3 из 3
Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
Он также предложил Долину задуматься, почему "ничем закончились" его работы в театре имени Пушкина и РАМТе.
"Может быть, поискать причины в себе самом?" — спросил худрук.
Также Меньшиков подчеркнул, что если бы он захотел что-то украсть, то "украл бы что-нибудь поталантливее".
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой

Александра Бортич на кадре к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"

Кадр к постановке Двенадцатая ночь или все, что угодно
1 из 2

Александра Бортич на кадре к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"

© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
Кадр к постановке Двенадцатая ночь или все, что угодно
2 из 2
Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
1 из 2

Александра Бортич на кадре к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"

© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
2 из 2
Кадр к постановке "Двенадцатая ночь или все, что угодно"
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
"Мы сейчас просто спасаем ситуацию, в которую ты поставил театр. Мы пытаемся все-таки сыграть премьеры в феврале. Мы еще до конца не решили. 31-го января той компанией, которая сейчас работает над спектаклем, будет принято решение, идем ли мы на выпуск или нет", — признался Меньшиков.
Премьерные показы спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно" назначены на 4, 5 и 14 февраля. Ранее премьера была запланирована на ноябрь 2021 года.
Олег Долин и Олег Меньшиков - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
13:43Культура
Олег Долин написал открытое письмо худруку театра имени Ермоловой
 
КультураОлег МеньшиковНовости культурыТеатрАлександр Петров (актер)Александра БортичАнтон ЛапенкоМосковский драматический театр имени М. Н. Ермоловой
 
 
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