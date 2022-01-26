МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков ответил на открытое письмо Олега Долина, в котором постановщик обвинял его в захвате спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно". Обращение опубликовано на YouTube-канале театра. Меньшиков подчеркнул, что расторжение договора с режиссером было основано на соглашении сторон. "Более того, тебе было предложено найти компромисс в решении этого финансового вопроса. Но ты, по словам твоего агента, отказался. Тебе также было предложено найти компромисс в решении вопроса об авторстве спектакля, никто никогда не умалял и не ставил под сомнение твое участие в создании спектакля. Но ты и от этого отказался", — утверждает худрук.Также Меньшиков объяснил, что его не устраивало в спектакле, постановкой которого занимался Долин. "Скажи мне, какому художественному руководителю придет в голову идея отменить спектакль на два месяца вперед? Спектакль, в котором заняты Александр Петров, Стася Милославская, Александра Бортич, Антон Лапенко, Олег Меньшиков, ведущие артисты театра имени Ермоловой. Что я должен был увидеть на сцене, чтобы принять такое решение, прекрасно понимая, что театр терпит убытки примерно в 32 миллиона рублей? А увидел я спектакль, который по всем творческим составляющим не может быть показан зрителю", — возмущается Меньшиков.Он также предложил Долину задуматься, почему "ничем закончились" его работы в театре имени Пушкина и РАМТе. "Может быть, поискать причины в себе самом?" — спросил худрук. Также Меньшиков подчеркнул, что если бы он захотел что-то украсть, то "украл бы что-нибудь поталантливее". "Мы сейчас просто спасаем ситуацию, в которую ты поставил театр. Мы пытаемся все-таки сыграть премьеры в феврале. Мы еще до конца не решили. 31-го января той компанией, которая сейчас работает над спектаклем, будет принято решение, идем ли мы на выпуск или нет", — признался Меньшиков. Премьерные показы спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно" назначены на 4, 5 и 14 февраля. Ранее премьера была запланирована на ноябрь 2021 года.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков ответил на открытое письмо Олега Долина, в котором постановщик обвинял его в захвате спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно". Обращение опубликовано на YouTube-канале театра.
Меньшиков подчеркнул, что расторжение договора с режиссером было основано на соглашении сторон.
"Более того, тебе было предложено найти компромисс в решении этого финансового вопроса. Но ты, по словам твоего агента, отказался. Тебе также было предложено найти компромисс в решении вопроса об авторстве спектакля, никто никогда не умалял и не ставил под сомнение твое участие в создании спектакля. Но ты и от этого отказался", — утверждает худрук.
Также Меньшиков объяснил, что его не устраивало в спектакле, постановкой которого занимался Долин.
"Скажи мне, какому художественному руководителю придет в голову идея отменить спектакль на два месяца вперед? Спектакль, в котором заняты Александр Петров, Стася Милославская, Александра Бортич, Антон Лапенко, Олег Меньшиков, ведущие артисты театра имени Ермоловой. Что я должен был увидеть на сцене, чтобы принять такое решение, прекрасно понимая, что театр терпит убытки примерно в 32 миллиона рублей? А увидел я спектакль, который по всем творческим составляющим не может быть показан зрителю", — возмущается Меньшиков.
"Мы сейчас просто спасаем ситуацию, в которую ты поставил театр. Мы пытаемся все-таки сыграть премьеры в феврале. Мы еще до конца не решили. 31-го января той компанией, которая сейчас работает над спектаклем, будет принято решение, идем ли мы на выпуск или нет", — признался Меньшиков.
Премьерные показы спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно" назначены на 4, 5 и 14 февраля. Ранее премьера была запланирована на ноябрь 2021 года.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.