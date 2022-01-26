https://ria.ru/20220126/lektsiya-1769562710.html

SputnikPro впервые провел лекцию для ведущего вуза ОАЭ

SputnikPro впервые провел лекцию для ведущего вуза ОАЭ - РИА Новости, 26.01.2022

SputnikPro впервые провел лекцию для ведущего вуза ОАЭ

Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело лекцию просветительского проекта SputnikPro для студентов ведущего университета... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:18

2022-01-26T11:18

2022-01-26T11:19

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело лекцию просветительского проекта SputnikPro для студентов ведущего университета Объединенных Арабских Эмиратов UAE University. О современных вызовах в международной информационной работе будущим специалистам в сфере коммуникаций рассказал директор Дирекции международного сотрудничества агентства Василий Пушков. Мероприятие было организовано при поддержке информационного агентства Emirates News Agency (WAM) и прошло в онлайн-формате.Василий Пушков отметил: "Сегодняшний диалог со студентами UAE University получился открытым и продуктивным. У нас гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд, поэтому надеюсь, что опыт журналистов Sputnik окажется полезен слушателям в дальнейшей профессиональной деятельности".Руководитель факультета медиа и креативных индустрий университета д-р Ахмед Альмансури поблагодарил организаторов и поделился своими впечатлениями от дискуссии. "Наш факультет очень рад участию в проекте SputnikPro. Уверен, что такие лекции важны для наших студентов, поскольку расширяют их знания о международном медиасотрудничестве и о том, как медиа могут служить общим интересам разных стран и культур", - прокомментировал он. UAE University – первый университет страны, основанный в 1976 году. Входит в число лидеров в регионе, занимая 7-е место среди ВУЗов арабских стран и 284-е место среди мировых. UAE University предоставляет образование по широкому спектру естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, и в настоящее время в нем обучается около 13 000 местных и иностранных студентов.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20211222/lektsiya-1764916849.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/konkurs-1764765929.html

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