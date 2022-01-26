Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/lektsiya-1769562710.html
SputnikPro впервые провел лекцию для ведущего вуза ОАЭ
SputnikPro впервые провел лекцию для ведущего вуза ОАЭ - РИА Новости, 26.01.2022
SputnikPro впервые провел лекцию для ведущего вуза ОАЭ
Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело лекцию просветительского проекта SputnikPro для студентов ведущего университета... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:18
2022-01-26T11:19
новости агентства
журналистика
оаэ
sputnik
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156254/48/1562544824_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_6d5474c046f7d0a3be3718e8e4300bb4.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело лекцию просветительского проекта SputnikPro для студентов ведущего университета Объединенных Арабских Эмиратов UAE University. О современных вызовах в международной информационной работе будущим специалистам в сфере коммуникаций рассказал директор Дирекции международного сотрудничества агентства Василий Пушков. Мероприятие было организовано при поддержке информационного агентства Emirates News Agency (WAM) и прошло в онлайн-формате.Василий Пушков отметил: "Сегодняшний диалог со студентами UAE University получился открытым и продуктивным. У нас гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд, поэтому надеюсь, что опыт журналистов Sputnik окажется полезен слушателям в дальнейшей профессиональной деятельности".Руководитель факультета медиа и креативных индустрий университета д-р Ахмед Альмансури поблагодарил организаторов и поделился своими впечатлениями от дискуссии. "Наш факультет очень рад участию в проекте SputnikPro. Уверен, что такие лекции важны для наших студентов, поскольку расширяют их знания о международном медиасотрудничестве и о том, как медиа могут служить общим интересам разных стран и культур", - прокомментировал он. UAE University – первый университет страны, основанный в 1976 году. Входит в число лидеров в регионе, занимая 7-е место среди ВУЗов арабских стран и 284-е место среди мировых. UAE University предоставляет образование по широкому спектру естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, и в настоящее время в нем обучается около 13 000 местных и иностранных студентов.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20211222/lektsiya-1764916849.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211221/konkurs-1764765929.html
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156254/48/1562544824_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_76a3ac5b5d983255392f7d0016b32502.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости агентства, журналистика, оаэ, sputnik, россия
11:18 26.01.2022 (обновлено: 11:19 26.01.2022)
 

SputnikPro впервые провел лекцию для ведущего вуза ОАЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип международного информационного агентства и радио Sputnik
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело лекцию просветительского проекта SputnikPro для студентов ведущего университета Объединенных Арабских Эмиратов UAE University. О современных вызовах в международной информационной работе будущим специалистам в сфере коммуникаций рассказал директор Дирекции международного сотрудничества агентства Василий Пушков. Мероприятие было организовано при поддержке информационного агентства Emirates News Agency (WAM) и прошло в онлайн-формате.
Василий Пушков отметил: "Сегодняшний диалог со студентами UAE University получился открытым и продуктивным. У нас гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд, поэтому надеюсь, что опыт журналистов Sputnik окажется полезен слушателям в дальнейшей профессиональной деятельности".
SputnikPro провел итоговую лекцию для дальнего зарубежья в 2021 году - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 14:50
SputnikPro провел итоговую лекцию для дальнего зарубежья в 2021 году
Руководитель факультета медиа и креативных индустрий университета д-р Ахмед Альмансури поблагодарил организаторов и поделился своими впечатлениями от дискуссии. "Наш факультет очень рад участию в проекте SputnikPro. Уверен, что такие лекции важны для наших студентов, поскольку расширяют их знания о международном медиасотрудничестве и о том, как медиа могут служить общим интересам разных стран и культур", - прокомментировал он.
UAE University – первый университет страны, основанный в 1976 году. Входит в число лидеров в регионе, занимая 7-е место среди ВУЗов арабских стран и 284-е место среди мировых. UAE University предоставляет образование по широкому спектру естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, и в настоящее время в нем обучается около 13 000 местных и иностранных студентов.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 16:32В России
Обозреватель радио Sputnik стала призером конкурса "Серебряная ГаZета"
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
 
Новости агентстважурналистикаОАЭSputnikРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Советники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашений
01:15Экономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсии
01:12Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР
01:08Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину
01:00"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР
00:51В ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из Киева
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
Лента новостейМолния
Советники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашенийЭкономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсииГлава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНРГлава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНРВ ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из КиеваВ Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе