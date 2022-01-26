ПСБ выдал кредиты на 8 млрд рублей в рамках госпрограммы ФОТ 3.0
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ПСБ поддержал более двух тысяч предприятий МСБ, предоставив им кредиты на общую сумму 8 миллиардов рублей в рамках очередного этапа госпрограммы ФОТ 3.0, ориентированной на поддержку компаний из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, сообщает банк.
"Цифровая инфраструктура банка, наличие предодобренных кредитных решений позволили тысячам предприятий из пострадавших отраслей быстро и просто воспользоваться льготным кредитованием ПСБ по программе ФОТ 3.0. Благодаря простоте получения и привлекательности условий льготного кредита ПСБ для бизнеса "Без бумаг 3.0", банк входит в топ-3 на рынке как по количеству, так и по объемам предоставленной в рамках госпрограммы ФОТ 3.0 поддержки", - приводится в сообщении комментарий вице-президента - заместителя руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилла Тихонова.
Льготные меры господдержки действовали с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. Кредиты выдавались под государственные гарантии сроком на 18 месяцев без залога. В первые 6 месяцев предусмотрен льготный период с освобождением от выплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев заемщик может возвращать кредит и проценты равными долями. При сохранении занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы и соблюдении других условий ставка не изменится и составит 3%.
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