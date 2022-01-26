https://ria.ru/20220126/kredity-1769585617.html

ПСБ выдал кредиты на 8 млрд рублей в рамках госпрограммы ФОТ 3.0

ПСБ выдал кредиты на 8 млрд рублей в рамках госпрограммы ФОТ 3.0 - РИА Новости, 26.01.2022

ПСБ выдал кредиты на 8 млрд рублей в рамках госпрограммы ФОТ 3.0

ПСБ поддержал более двух тысяч предприятий МСБ, предоставив им кредиты на общую сумму 8 миллиардов рублей в рамках очередного этапа госпрограммы ФОТ 3.0,... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:52

2022-01-26T12:52

2022-01-26T12:51

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ПСБ поддержал более двух тысяч предприятий МСБ, предоставив им кредиты на общую сумму 8 миллиардов рублей в рамках очередного этапа госпрограммы ФОТ 3.0, ориентированной на поддержку компаний из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, сообщает банк.Льготные меры господдержки действовали с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. Кредиты выдавались под государственные гарантии сроком на 18 месяцев без залога. В первые 6 месяцев предусмотрен льготный период с освобождением от выплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев заемщик может возвращать кредит и проценты равными долями. При сохранении занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы и соблюдении других условий ставка не изменится и составит 3%.

https://ria.ru/20211217/naznacheniya-1764265099.html

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