https://ria.ru/20220126/koyki-1769635121.html

Ракова сообщила об увеличении коечного фонда для детей с COVID-19 в Москве

Ракова сообщила об увеличении коечного фонда для детей с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 26.01.2022

Ракова сообщила об увеличении коечного фонда для детей с COVID-19 в Москве

Коечный фонд для детей с COVID-19 увеличат в Москве, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:18

2022-01-26T16:18

2022-01-26T16:44

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

общество

здоровье - общество

анастасия ракова

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769034974_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2c783309f5a33bbf20598cde93f3aaa5.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Коечный фонд для детей с COVID-19 увеличат в Москве, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, дети стали болеть коронавирусом гораздо чаще."Это все требует от нас увеличения коечной мощности детских ковидных стационаров. На сегодняшний день развёрнуто 680 коек. Завтра к работе с детьми приступает дополнительно корпус на 320 мест в первой инфекционной больнице", - сказала Ракова.По ее словам, на следующей неделе откроется ещё корпус в больнице Сперанского примерно такой же мощности.

https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769405606.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, анастасия ракова , россия, коронавирус в россии