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Ракова сообщила об увеличении коечного фонда для детей с COVID-19 в Москве
Ракова сообщила об увеличении коечного фонда для детей с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 26.01.2022
Ракова сообщила об увеличении коечного фонда для детей с COVID-19 в Москве
Коечный фонд для детей с COVID-19 увеличат в Москве, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:18
2022-01-26T16:18
2022-01-26T16:44
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Коечный фонд для детей с COVID-19 увеличат в Москве, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, дети стали болеть коронавирусом гораздо чаще."Это все требует от нас увеличения коечной мощности детских ковидных стационаров. На сегодняшний день развёрнуто 680 коек. Завтра к работе с детьми приступает дополнительно корпус на 320 мест в первой инфекционной больнице", - сказала Ракова.По ее словам, на следующей неделе откроется ещё корпус в больнице Сперанского примерно такой же мощности.
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16:18 26.01.2022 (обновлено: 16:44 26.01.2022)
Ракова сообщила об увеличении коечного фонда для детей с COVID-19 в Москве
Заммэра Москвы Ракова сообщила об увеличении в столице коечного фонда для детей с COVID-19