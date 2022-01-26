https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769646384.html
В России развернуто 168,3 тысячи ковидных коек, сообщила Голикова
В России развернуто 168,3 тысячи ковидных коек, сообщила Голикова - РИА Новости, 26.01.2022
В России развернуто 168,3 тысячи ковидных коек, сообщила Голикова
Более 168 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом развернуто в России, из этого количества занято 65%, сообщила в среду сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:05
2022-01-26T17:05
2022-01-26T17:21
распространение коронавируса
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Более 168 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом развернуто в России, из этого количества занято 65%, сообщила в среду сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На вчерашний день количество открытых ковидных коек составляет 168,3 тысячи. Это на 133 тысячи меньше, чем в пик подъема предыдущей волны заболеваемости, - сказала она на правительственном совещании у президента РФ Владимира Путина. - Из этого количества на сегодняшний день занято 65%".
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татьяна голикова, россия
17:05 26.01.2022 (обновлено: 17:21 26.01.2022)
В России развернуто 168,3 тысячи ковидных коек, сообщила Голикова
Вице-премьер Голикова: в России развернуто 168,3 тысячи коек для больных COVID-19