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В Москве усилили контроль за соблюдением мер по COVID-19
В Москве усилили контроль за соблюдением мер по COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022
В Москве усилили контроль за соблюдением мер по COVID-19
Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах Москвы, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:52
2022-01-26T15:52
2022-01-26T15:52
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах Москвы, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.Отмечается, что в ходе проверок и мониторинговых обследований оценивается "полнота выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"."В первую очередь на объектах транспорта, спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры, торговли, общественного питания, гостиницах, хостелах, медицинских организациях, где отмечается скопление людей", - уточняется в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве усилили контроль за соблюдением мер по COVID-19
Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением COVID-мер на объектах Москвы