https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769629946.html

В Москве усилили контроль за соблюдением мер по COVID-19

В Москве усилили контроль за соблюдением мер по COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022

В Москве усилили контроль за соблюдением мер по COVID-19

Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах Москвы, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:52

2022-01-26T15:52

2022-01-26T15:52

распространение коронавируса

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах Москвы, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.Отмечается, что в ходе проверок и мониторинговых обследований оценивается "полнота выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"."В первую очередь на объектах транспорта, спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры, торговли, общественного питания, гостиницах, хостелах, медицинских организациях, где отмечается скопление людей", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220126/vuzy-1769626071.html

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии