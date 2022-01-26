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В Подмосковье за сутки умер 31 пациент с COVID-19
В Подмосковье за сутки умер 31 пациент с COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022
В Подмосковье за сутки умер 31 пациент с COVID-19
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 6709 человек, следует из опубликованных в среду данных на сайте... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:40
2022-01-26T11:40
2022-01-26T12:14
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 6709 человек, следует из опубликованных в среду данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 6709 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, ещё 31 человек умер. Днём ранее количество новых заражённых составляло 5769 человек.
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:40 26.01.2022 (обновлено: 12:14 26.01.2022)
В Подмосковье за сутки умер 31 пациент с COVID-19
В Подмосковье выявили 6709 новых случаев заражения коронавирусом за сутки