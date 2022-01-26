https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769567189.html

В Подмосковье за сутки умер 31 пациент с COVID-19

В Подмосковье за сутки умер 31 пациент с COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022

В Подмосковье за сутки умер 31 пациент с COVID-19

За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 6709 человек, следует из опубликованных в среду данных на сайте... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:40

2022-01-26T11:40

2022-01-26T12:14

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 6709 человек, следует из опубликованных в среду данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 6709 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, ещё 31 человек умер. Днём ранее количество новых заражённых составляло 5769 человек.

московская область (подмосковье)

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