https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769566263.html
В России за сутки госпитализировали 12 226 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 12 226 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022
В России за сутки госпитализировали 12 226 человек с COVID-19
За минувшие сутки в России госпитализировали 12,2 тысячи пациентов с COVID-19 — почти на пять процентов меньше, чем днем ранее (12 837), следует из данных... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:35
2022-01-26T11:35
2022-01-26T12:21
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России госпитализировали 12,2 тысячи пациентов с COVID-19 — почти на пять процентов меньше, чем днем ранее (12 837), следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций <…> составило 12 226 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,8 процента", — говорится в сообщении.Cнижение показателя отмечается в 49 регионах, рост — в 34, еще в двух ситуация не изменилась.При этом зафиксировали очередной максимум по числу инфицированных — если вчера их было 67 809, то сегодня уже 74 692. А в целом за все время пандемии в России заразился коронавирусом 11 315 801 человек.Умерли за сутки 657 пациентов, общее число летальных исходов достигло 328 105. Выписались из больниц 28 197 человек, а в целом выздоровели 10 099 937.Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 19 856 (это рекорд; днем ранее было 18 935). Из них 1188 (шесть процентов) будут лечиться в стационарах.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 352 миллиона инфицированных, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:35 26.01.2022 (обновлено: 12:21 26.01.2022)
В России за сутки госпитализировали 12 226 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 74 692 случая COVID-19, госпитализировали 12 226 человек