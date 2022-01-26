https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769539304.html

В Москве увеличилось число желающих сделать экспресс-тест на COVID-19

В Москве увеличилось число желающих сделать экспресс-тест на COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022

В Москве увеличилось число желающих сделать экспресс-тест на COVID-19

Число желающих сделать бесплатный экспресс-тест на COVID в общественных местах в Москве увеличилось за неделю больше чем в три раза, сообщается на официальном... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T08:10

2022-01-26T08:10

2022-01-26T08:17

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Число желающих сделать бесплатный экспресс-тест на COVID в общественных местах в Москве увеличилось за неделю больше чем в три раза, сообщается на официальном сайте мэра столицы."Число желающих сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19 в общественных местах увеличилось за неделю больше чем в три раза", - говорится в сообщении.

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