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В Москве увеличилось число желающих сделать экспресс-тест на COVID-19
В Москве увеличилось число желающих сделать экспресс-тест на COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022
В Москве увеличилось число желающих сделать экспресс-тест на COVID-19
Число желающих сделать бесплатный экспресс-тест на COVID в общественных местах в Москве увеличилось за неделю больше чем в три раза, сообщается на официальном... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T08:10
2022-01-26T08:10
2022-01-26T08:17
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Число желающих сделать бесплатный экспресс-тест на COVID в общественных местах в Москве увеличилось за неделю больше чем в три раза, сообщается на официальном сайте мэра столицы."Число желающих сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19 в общественных местах увеличилось за неделю больше чем в три раза", - говорится в сообщении.
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общество, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
08:10 26.01.2022 (обновлено: 08:17 26.01.2022)
В Москве увеличилось число желающих сделать экспресс-тест на COVID-19
Число желающих сделать экспресс-тест на COVID-19 в Москве увеличилось более чем в три раза