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Липецкая область
https://ria.ru/20220126/kompensatsiya-1769558031.html
В Липецкой области расширят список получателей компенсации на газификацию
В Липецкой области расширят список получателей компенсации на газификацию - РИА Новости, 26.01.2022
В Липецкой области расширят список получателей компенсации на газификацию
По поручению главы Липецкой области Игоря Артамонова в регионе расширят список получателей компенсации на газификацию жилых помещений в пределах домовых... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T10:55
2022-01-26T10:55
липецкая область
липецкая область
жилье
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ЛИПЕЦК, 26 янв – РИА Новости. По поручению главы Липецкой области Игоря Артамонова в регионе расширят список получателей компенсации на газификацию жилых помещений в пределах домовых территорий, сообщает пресс-служба администрации региона.В настоящее время помощь от государства в размере 50% от стоимости подключения получают только малоимущие и многодетные семьи. Новый законопроект, который уже разработан и готов к процедуре рассмотрения, предусматривает возмещение расходов на газификацию и другим группам населения области.По словам главы региона, после принятия законопроекта компенсация не будет привязана к конкретной категории, а ее сумма возрастет до 100 тысяч рублей."Газификация – дело важное и затратное. Мы это отлично понимаем и делаем всё необходимое, чтобы помочь жителям, которым нужна материальная поддержка. Безусловно, от этого зависит повышение качества жизни населения. Данный вопрос на постоянном контроле", – сказал Артамонов.По информации пресс-службы, на данный момент в работе находятся более четырех тысяч заявок от жителей Липецкой области на газификацию домовладений до границ участков, 3026 соответствуют заявленным критериям и будут выполнены. Прием заявок продолжается.
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липецкая область, жилье
10:55 26.01.2022
 

В Липецкой области расширят список получателей компенсации на газификацию

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 26 янв – РИА Новости. По поручению главы Липецкой области Игоря Артамонова в регионе расширят список получателей компенсации на газификацию жилых помещений в пределах домовых территорий, сообщает пресс-служба администрации региона.
В настоящее время помощь от государства в размере 50% от стоимости подключения получают только малоимущие и многодетные семьи. Новый законопроект, который уже разработан и готов к процедуре рассмотрения, предусматривает возмещение расходов на газификацию и другим группам населения области.
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По словам главы региона, после принятия законопроекта компенсация не будет привязана к конкретной категории, а ее сумма возрастет до 100 тысяч рублей.
"Газификация – дело важное и затратное. Мы это отлично понимаем и делаем всё необходимое, чтобы помочь жителям, которым нужна материальная поддержка. Безусловно, от этого зависит повышение качества жизни населения. Данный вопрос на постоянном контроле", – сказал Артамонов.
По информации пресс-службы, на данный момент в работе находятся более четырех тысяч заявок от жителей Липецкой области на газификацию домовладений до границ участков, 3026 соответствуют заявленным критериям и будут выполнены. Прием заявок продолжается.
 
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