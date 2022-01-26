https://ria.ru/20220126/khischenie-1769635947.html

Экс-зампреда правительства Пермского края арестовали за хищение

Экс-зампреда правительства Пермского края арестовали за хищение - РИА Новости, 26.01.2022

Экс-зампреда правительства Пермского края арестовали за хищение

Суд Нижнего Новгорода арестовал бывшего зампреда правительства Пермского края Елену Лопаеву по обвинению в хищении из благотворительного фонда, сообщили РИА... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:22

2022-01-26T16:22

2022-01-26T16:22

происшествия

пермский край

москва

нижний новгород

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ПЕРМЬ, 26 янв - РИА Новости. Суд Нижнего Новгорода арестовал бывшего зампреда правительства Пермского края Елену Лопаеву по обвинению в хищении из благотворительного фонда, сообщили РИА Новости в суде.По версии следствия, Лопаева сговорилась с директором некоего благотворительного фонда (название не раскрывается), после чего похитила более 50 миллионов рублей. Другие детали не приводятся."Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 23 марта включительно", — рассказали в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода.Лопаева занимала различные посты в администрациях Перми и региона. С 2013 года работала в департаменте экономической политики и развития Москвы. На пост вице-премьера пермского правительства была назначена в 2017 году, покинула его в начале 2020-го.Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220111/sud-1767313001.html

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нижний новгород

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происшествия, пермский край, москва, нижний новгород