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Экс-зампреда правительства Пермского края арестовали за хищение
Экс-зампреда правительства Пермского края арестовали за хищение - РИА Новости, 26.01.2022
Экс-зампреда правительства Пермского края арестовали за хищение
Суд Нижнего Новгорода арестовал бывшего зампреда правительства Пермского края Елену Лопаеву по обвинению в хищении из благотворительного фонда, сообщили РИА... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:22
2022-01-26T16:22
происшествия
пермский край
москва
нижний новгород
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ПЕРМЬ, 26 янв - РИА Новости. Суд Нижнего Новгорода арестовал бывшего зампреда правительства Пермского края Елену Лопаеву по обвинению в хищении из благотворительного фонда, сообщили РИА Новости в суде.По версии следствия, Лопаева сговорилась с директором некоего благотворительного фонда (название не раскрывается), после чего похитила более 50 миллионов рублей. Другие детали не приводятся."Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 23 марта включительно", — рассказали в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода.Лопаева занимала различные посты в администрациях Перми и региона. С 2013 года работала в департаменте экономической политики и развития Москвы. На пост вице-премьера пермского правительства была назначена в 2017 году, покинула его в начале 2020-го.Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, пермский край, москва, нижний новгород
16:22 26.01.2022
 
Экс-зампреда правительства Пермского края арестовали за хищение

Экс-зампреда правительства Пермского края Лопаеву арестовали за хищение из фонда

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
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ПЕРМЬ, 26 янв - РИА Новости. Суд Нижнего Новгорода арестовал бывшего зампреда правительства Пермского края Елену Лопаеву по обвинению в хищении из благотворительного фонда, сообщили РИА Новости в суде.
По версии следствия, Лопаева сговорилась с директором некоего благотворительного фонда (название не раскрывается), после чего похитила более 50 миллионов рублей. Другие детали не приводятся.
"Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 23 марта включительно", — рассказали в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода.
Лопаева занимала различные посты в администрациях Перми и региона. С 2013 года работала в департаменте экономической политики и развития Москвы. На пост вице-премьера пермского правительства была назначена в 2017 году, покинула его в начале 2020-го.
Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.
Суд - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 12:45
В Якутии дело о хищениях из бюджета дошло до суда
 
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