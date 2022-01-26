https://ria.ru/20220126/khischenie-1769635947.html
Экс-зампреда правительства Пермского края арестовали за хищение
Экс-зампреда правительства Пермского края арестовали за хищение - РИА Новости, 26.01.2022
Экс-зампреда правительства Пермского края арестовали за хищение
Суд Нижнего Новгорода арестовал бывшего зампреда правительства Пермского края Елену Лопаеву по обвинению в хищении из благотворительного фонда, сообщили РИА... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:22
2022-01-26T16:22
2022-01-26T16:22
происшествия
пермский край
москва
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
ПЕРМЬ, 26 янв - РИА Новости. Суд Нижнего Новгорода арестовал бывшего зампреда правительства Пермского края Елену Лопаеву по обвинению в хищении из благотворительного фонда, сообщили РИА Новости в суде.По версии следствия, Лопаева сговорилась с директором некоего благотворительного фонда (название не раскрывается), после чего похитила более 50 миллионов рублей. Другие детали не приводятся."Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 23 марта включительно", — рассказали в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода.Лопаева занимала различные посты в администрациях Перми и региона. С 2013 года работала в департаменте экономической политики и развития Москвы. На пост вице-премьера пермского правительства была назначена в 2017 году, покинула его в начале 2020-го.Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220111/sud-1767313001.html
пермский край
москва
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, москва, нижний новгород
Экс-зампреда правительства Пермского края арестовали за хищение
Экс-зампреда правительства Пермского края Лопаеву арестовали за хищение из фонда