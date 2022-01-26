https://ria.ru/20220126/gok-1769543905.html

Дегтярев анонсировал строительство нового ГОК в Хабаровском крае

Дегтярев анонсировал строительство нового ГОК в Хабаровском крае - РИА Новости, 26.01.2022

Дегтярев анонсировал строительство нового ГОК в Хабаровском крае

Новый современный горно-обогатительный комбинат (ГОК) появится в районе имени Полины Осипенко Хабаровского края в 2025 году, это позволит создать порядка тысячи РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T09:10

2022-01-26T09:10

2022-01-26T09:10

экономика

хабаровский край

верхнебуреинский район

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 26 янв - РИА Новости. Новый современный горно-обогатительный комбинат (ГОК) появится в районе имени Полины Осипенко Хабаровского края в 2025 году, это позволит создать порядка тысячи новых рабочих мест, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев.Губернатор отметил, что по обновленным расчетам инвестора, в течение ближайших восьми лет под мощности комбината с ежегодной добычей драгметалла в объеме девяти тонн потребуется создать порядка тысячи новых рабочих мест. Первоначально было заявлено 400, уточнил он.По словам главы региона, запуск ГОКа - приоритетный проект, где особое значение имеет социальный аспект – трудоустройство местных специалистов и повышение их уровня жизни. Закрепление молодежи на местах - одна из ключевых задач стратегии развития региона."Для нас самое главное – обеспечить людям рабочие места и доход. Занятость 1000 человек – еще один трек, требующий сегодня оперативного решения. Мы готовы оказывать проекту ГОКа всестороннюю поддержку. В том числе и в решении кадрового вопроса. Для этого подготовка специалистов должна проходить на площадках учебных заведений края", - констатировал Дегтярев.Канадская сторона поддержала это предложение. В дальнейшем оно войдет в соглашение о долгосрочном социально-экономическом сотрудничестве правительства Хабаровского края и компании "Кинросс Голд" в качестве обязательного пункта. Документ будет подписан на Восточном экономическом форуме-2022. Его рамочный вариант планируется заключить уже к концу марта.Как сообщалось, в 2021 году Хабаровский край обновил исторический рекорд по добыче золота - до почти 27 тонн. Это почти на 10% больше, чем годом ранее. По данным регионального министерства природных ресурсов, в сфере недропользования в крае реализуется 14 инвестпроектов, шесть из них крупные и высокой степени готовности. Общий объем инвестиций превышает 420 миллиардов рублей. Мощность вводимых производств превысит 11 тонн золота в год. Также в результате реализации инвестпроектов будет создано свыше 8,2 тысячи рабочих мест различных специальностей.Добыча золота в Хабаровском крае ведется в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Николаевском, Ульчском, имени Полины Осипенко, Ванинском, Комсомольском, имени Лазо и Верхнебуреинском районах. Помимо золота, на территории края добывают серебро, олово и медь, а также общераспространенные полезные ископаемые. По данным минприроды края, налоговые платежи в бюджет региона от горнодобывающей отрасли за 2021 год ожидаются на уровне 11,1 миллиарда рублей - почти на 12% больше, чем в 2020 году.

https://ria.ru/20220125/degtyarev-1769359234.html

https://ria.ru/20220113/dorogi-1767592675.html

хабаровский край

верхнебуреинский район

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экономика, хабаровский край, верхнебуреинский район, михаил дегтярев