https://ria.ru/20220126/germaniya-1769647004.html

В ФРГ задержали шестерых россиян, пытавшихся нелегально въехать в страну

В ФРГ задержали шестерых россиян, пытавшихся нелегально въехать в страну - РИА Новости, 26.01.2022

В ФРГ задержали шестерых россиян, пытавшихся нелегально въехать в страну

Шестеро россиян задержаны в Германии при попытке нелегального въезда в страну, речь идет о семье с несовершеннолетними детьми, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:07

2022-01-26T17:07

2022-01-26T17:49

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БЕРЛИН, 26 янв — РИА Новости. Шестеро россиян задержаны в Германии при попытке нелегального въезда в страну, речь идет о семье с несовершеннолетними детьми, говорится в сообщении пресс-службы полиции ФРГ, поступившем в РИА Новости."Утром во вторник федеральная полиция установила на федеральной трассе 15 нелегальный провоз семьи россиян. Около 04:30 экстренные службы проверили две машины, следующие из Польши. <...> Помимо 24-летнего и 26-летнего водителей, в обеих машинах находились в общей сложности шесть граждан России. Это была семья с четырьмя детьми в возрасте от одного года до девяти лет", — говорится в сообщении.Россияне, по данным полиции, предъявили "только просроченные польские документы о разрешении на жительство". Водители, которые были задержаны, оказались гражданами Украины, они вернулись в Польшу. Им запрещен въезд в Германию."Против 40-летнего отца и 29-летней матери детей должностные лица начали расследование по подозрению в несанкционированном въезде. После завершения обработки и получения заявления о предоставлении убежища экстренные службы передали семью из шести человек в пункт первичного приема (мигрантов. — Прим. ред.) земли Бранденбург", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220109/milokhin-1767045898.html

https://ria.ru/20211001/moskva-1752742445.html

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