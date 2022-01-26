https://ria.ru/20220126/frantsiya-1769634602.html
Во Франции в храме поймали мужчину с ножом
Во Франции в храме поймали мужчину с ножом - РИА Новости, 26.01.2022
Во Франции в храме поймали мужчину с ножом
Мужчина с ножом и Кораном, одетый в традиционный берберский халат, задержан в одной из церквей города Блуа в центральной части Франции, пишет газета Figaro. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:15
2022-01-26T16:15
2022-01-26T16:15
в мире
франция
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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Мужчина с ножом и Кораном, одетый в традиционный берберский халат, задержан в одной из церквей города Блуа в центральной части Франции, пишет газета Figaro.О событиях, которые во вторник вечером произошли в храме Богоматери изданию рассказал местный служитель. По его словам, странный посетитель был одет в белую джелабу - длинный свободный халат с остроконечным капюшоном и широкими рукавами, поверх которой было накинуто черное пальто."Он повернулся к одной из колонн базилики в сторону Луары и, кажется, Мекки, и начал молиться. Он поднял руки к небу и, казалось, был почти в трансе. Его глаза были немного выпучены, как будто он что-то принял. Я сказал себе: "Тут что-то не так" - и позвонил в полицию", - сообщил служитель храма.Прибывшие в церковь полицейские задержали странного посетителя. При обыске у него был обнаружен Коран и длинный кухонный нож. "Один из полицейских сказал мне, что именно таким ножом был убит священник в Ницце", - отметил собеседник издания.В доме подозреваемого был проведен обыск. Как выяснилось, 48-летний отец двоих детей проживал вместе с матерью. Она сообщила правоохранителям, что ее сын начинает себя странно вести, когда забывает принимать необходимые лекарства. Прокурор Блуа Фредерик Шевалье заявил, что инцидент "связан, скорее, с психиатрией, чем с терроризмом". Пока расследование ведется только по обвинению в "незаконном ношении оружия" без участия Национальной антитеррористической прокуратуры.
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в мире, франция
Во Франции в храме поймали мужчину с ножом
В храме французского города Блуа поймали мужчину с ножом
ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости.
Мужчина с ножом и Кораном, одетый в традиционный берберский халат, задержан в одной из церквей города Блуа в центральной части Франции, пишет
газета Figaro.
О событиях, которые во вторник вечером произошли в храме Богоматери изданию рассказал местный служитель. По его словам, странный посетитель был одет в белую джелабу - длинный свободный халат с остроконечным капюшоном и широкими рукавами, поверх которой было накинуто черное пальто.
"Он повернулся к одной из колонн базилики в сторону Луары и, кажется, Мекки, и начал молиться. Он поднял руки к небу и, казалось, был почти в трансе. Его глаза были немного выпучены, как будто он что-то принял. Я сказал себе: "Тут что-то не так" - и позвонил в полицию", - сообщил служитель храма.
Прибывшие в церковь полицейские задержали странного посетителя. При обыске у него был обнаружен Коран и длинный кухонный нож. "Один из полицейских сказал мне, что именно таким ножом был убит священник в Ницце", - отметил собеседник издания.
В доме подозреваемого был проведен обыск. Как выяснилось, 48-летний отец двоих детей проживал вместе с матерью. Она сообщила правоохранителям, что ее сын начинает себя странно вести, когда забывает принимать необходимые лекарства. Прокурор Блуа Фредерик Шевалье заявил, что инцидент "связан, скорее, с психиатрией, чем с терроризмом". Пока расследование ведется только по обвинению в "незаконном ношении оружия" без участия Национальной антитеррористической прокуратуры.