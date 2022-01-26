https://ria.ru/20220126/espch-1769567890.html

Концепция "эффективного контроля" неприменима, заявил Виноградов

Концепция "эффективного контроля" неприменима, заявил Виноградов - РИА Новости, 26.01.2022

Концепция "эффективного контроля" неприменима, заявил Виноградов

Концепция "эффективного контроля" неприменима к жалобам Нидерландов и Украины в адрес России в ЕСПЧ - Россия не контролирует Донбасс, при этом власти... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:43

2022-01-26T11:43

2022-01-26T12:04

в мире

киев

николай винниченко

михаил виноградов

европейский суд

бук (зенитный ракетный комплекс)

вооруженные силы рф

россия

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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Концепция "эффективного контроля" неприменима к жалобам Нидерландов и Украины в адрес России в ЕСПЧ - Россия не контролирует Донбасс, при этом власти Нидерландов ранее заявляли, что не считают происходящее в Донбассе международным военным конфликтом с участием России, заявил уполномоченный России в ЕСПЧ Михаил Виноградов.Выступая в суде в ходе рассмотрения рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении Boieng (рейс MH17) в Донбассе в 2014 году, он отметил, что "власти Российской Федерации категорически возражают против применения в настоящем деле концепции "эффективного контроля". Виноградов напомнил, что концепция была выработана для оценки ситуации вокруг Северного Кипра и никогда не задумывалась как универсальная для определения юрисдикции государств. По его словам, дело отличается тем, что "Российская Федерация не осуществляет эффективного контроля на рассматриваемой территории ни напрямую, ни через вооруженные силы, ни посредством подчинения местной администрации или ее поддержки российскими властями"."Хотел бы обратить внимание на то, что, несмотря на утверждения в своей жалобе, поданной в Европейский Суд, власти Нидерландов также не считают происходящее на Украине международным вооруженным конфликтом с участием Российской Федерации", - заявил Виноградов.Малайзиский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20220126/espch-1769563815.html

https://ria.ru/20220126/zhaloba-1769564400.html

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в мире, киев, николай винниченко, михаил виноградов, европейский суд, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, россия