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Новосибирск получит миллиард рублей на дороги к МЧМ-2023 по хоккею

Новосибирск получит миллиард рублей на дороги к МЧМ-2023 по хоккею - РИА Новости, 26.01.2022

Новосибирск получит миллиард рублей на дороги к МЧМ-2023 по хоккею

Новосибирск по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова получит дополнительный 1 миллиард рублей на ремонт дорог по гостевым маршрутам... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T06:29

2022-01-26T06:29

2022-01-26T06:30

общество

новосибирская область

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 26 янв – РИА Новости. Новосибирск по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова получит дополнительный 1 миллиард рублей на ремонт дорог по гостевым маршрутам чемпионатов мира по волейболу и хоккею, сообщает в среду правительство региона.По поручению губернатора средства выделят в рамках областной госпрограммы "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения". Миллиард рублей направят на ремонт и благоустройство дорог по основным гостевым маршрутам – от аэропорта "Толмачево" до гостиниц и от гостиниц до места проведения чемпионата мира по волейболу-2022 и молодежного чемпионата мира по хоккею-2023."До конца августа будет произведен ремонт дорог, прилегающих к новой волейбольной арене. Продолжатся работы по реконструкции трасс на въезде в Новосибирск: Гусинобродского шоссе – Ленинск-Кузнецкое направление, улицы Кедровой, Ордынского направления. В нормативное состояние будет приведена улично-дорожная сеть и гостевые маршруты", – приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского.Также в текущем году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" начнутся работы по ремонту Октябрьского моста в Новосибирске. Продолжатся работы на объектах, обеспечивающих транспортную доступность строящейся ледовой арены.Новосибирск в текущем году наряду с другими российскими городами примет матчи мужского чемпионата мира по волейболу. Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

https://realty.ria.ru/20211230/novosibirsk-1766121802.html

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общество, новосибирская область, новосибирск