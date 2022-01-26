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Запад заинтересован в продолжении конфликта на Донбассе, заявил Косачев
Запад заинтересован в продолжении конфликта на Донбассе, заявил Косачев - РИА Новости, 26.01.2022
Запад заинтересован в продолжении конфликта на Донбассе, заявил Косачев
Западные и украинские политики заинтересованы в продолжении конфликта на Донбассе, преследуя свои выгоды в этой ситуации, считает вице-спикер Совфеда Константин РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:38
2022-01-26T14:38
киев
дмитрий песков
константин косачев
нато
кавказ
россия
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Западные и украинские политики заинтересованы в продолжении конфликта на Донбассе, преследуя свои выгоды в этой ситуации, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Многие говорят о том, что любая авантюра Киева в духе грузинской августа 2008 года закончится для него поражением. Однако не все учитывают, что поражение Киеву в чем-то выгоднее, чем победа. Ведь военная победа над ДНР и ЛНР заставила бы жить вместе с униженными и ненавидящими майданную власть людьми. Неизбежные репрессии только усилили бы реакцию", - написал политик в ФБ.А вот поражение дало бы возможность с облегчением избавиться от неудобных регионов вследствие агрессии, которую Киев безуспешно пытается показать миру уже восьмой год, считает законодатель. "Можно будет активно "продавать" миру образ жертвы, быть в центре внимания, создавать различные "донецкие платформы" по образцу "крымской", чтобы собирать сочувствующих, и, что еще важнее – деньги. А также мобилизовать внутреннюю поддержку власти, несмотря на ее социальные провалы. Это означает, что есть интерес в прямом военном конфликте с Россией - с любым исходом", - подчеркнул Косачев.Странам "старой" Европы нужно прекращение противостояния дипломатическим путем, но с "признанием России виновной, ибо иначе всплывет ответственность самих европейцев за развитие событий на Украине, начиная с неприглядной роли в ходе "евромайдана", написал политик.В свою очередь, восточноевропейскому русофобскому лобби нужно любой ценой избежать взаимоприемлемых договоренностей Запада и Россией в сфере безопасности, что лишило бы его статуса вечно "прифронтовых" и, тем самым, пользующихся повышенным вниманием, добавил он."Наконец, США невыгодно прекращение конфликта в нынешнем его тлеющем формате, даже через победу. Они считают его ловушкой для России и фактором ее ослабления, и, одновременно, сплочения Запада под руководством США. Формальное урегулирование вернет отношения между ЕС и Россией в нормальное русло, а Украину – к ее внутренним нерешаемым проблемам", - отметил Косачев.Тем самым, "угроза эскалации военных действий в зоне конфликта на Донбассе будет актуальной, пока есть силы, заинтересованные в ней", - подчеркнул законодатель. Не ради своей страны или высоких интересов, а, что называется, "шкурно", написал сенатор.По словам Косачева, Россия и Америка могут вести переговоры, можно оживить "нормандский формат", но всегда есть вероятность, что найдется тот, кто спровоцирует самый опасный сценарий – это один из уроков событий августа 2008 года на Кавказе."Увы, его не усвоили на Западе, вынеся из тех событий лишь одно: в любой непонятной ситуации – вводи санкции против России", - заключил вице-спикер Совфеда.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html
https://ria.ru/20220126/kharkov-1769531095.html
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киев, дмитрий песков, константин косачев, нато, кавказ, россия
14:38 26.01.2022
 
Запад заинтересован в продолжении конфликта на Донбассе, заявил Косачев

Вице-спикер Совфеда Косачев: Запад заинтересован в продолжении конфликта на Донбассе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Западные и украинские политики заинтересованы в продолжении конфликта на Донбассе, преследуя свои выгоды в этой ситуации, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Многие говорят о том, что любая авантюра Киева в духе грузинской августа 2008 года закончится для него поражением. Однако не все учитывают, что поражение Киеву в чем-то выгоднее, чем победа. Ведь военная победа над ДНР и ЛНР заставила бы жить вместе с униженными и ненавидящими майданную власть людьми. Неизбежные репрессии только усилили бы реакцию", - написал политик в ФБ.
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А вот поражение дало бы возможность с облегчением избавиться от неудобных регионов вследствие агрессии, которую Киев безуспешно пытается показать миру уже восьмой год, считает законодатель. "Можно будет активно "продавать" миру образ жертвы, быть в центре внимания, создавать различные "донецкие платформы" по образцу "крымской", чтобы собирать сочувствующих, и, что еще важнее – деньги. А также мобилизовать внутреннюю поддержку власти, несмотря на ее социальные провалы. Это означает, что есть интерес в прямом военном конфликте с Россией - с любым исходом", - подчеркнул Косачев.
Странам "старой" Европы нужно прекращение противостояния дипломатическим путем, но с "признанием России виновной, ибо иначе всплывет ответственность самих европейцев за развитие событий на Украине, начиная с неприглядной роли в ходе "евромайдана", написал политик.
В свою очередь, восточноевропейскому русофобскому лобби нужно любой ценой избежать взаимоприемлемых договоренностей Запада и Россией в сфере безопасности, что лишило бы его статуса вечно "прифронтовых" и, тем самым, пользующихся повышенным вниманием, добавил он.
"Наконец, США невыгодно прекращение конфликта в нынешнем его тлеющем формате, даже через победу. Они считают его ловушкой для России и фактором ее ослабления, и, одновременно, сплочения Запада под руководством США. Формальное урегулирование вернет отношения между ЕС и Россией в нормальное русло, а Украину – к ее внутренним нерешаемым проблемам", - отметил Косачев.
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Тем самым, "угроза эскалации военных действий в зоне конфликта на Донбассе будет актуальной, пока есть силы, заинтересованные в ней", - подчеркнул законодатель. Не ради своей страны или высоких интересов, а, что называется, "шкурно", написал сенатор.
По словам Косачева, Россия и Америка могут вести переговоры, можно оживить "нормандский формат", но всегда есть вероятность, что найдется тот, кто спровоцирует самый опасный сценарий – это один из уроков событий августа 2008 года на Кавказе.
"Увы, его не усвоили на Западе, вынеся из тех событий лишь одно: в любой непонятной ситуации – вводи санкции против России", - заключил вице-спикер Совфеда.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
КиевДмитрий ПесковКонстантин КосачевНАТОКавказРоссия
 
 
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