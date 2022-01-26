https://ria.ru/20220126/bankomaty-1769583521.html

ВТБ планирует обновить 40 процентов банкоматов до конца 2023 года

ВТБ планирует обновить 40 процентов банкоматов до конца 2023 года - РИА Новости, 26.01.2022

ВТБ планирует обновить 40 процентов банкоматов до конца 2023 года

ВТБ в течение ближайших двух лет планирует заменить 6 тысяч банкоматов – 40% всей сети, благодаря этому клиенты смогут получать услуги в банкоматах быстрее, а... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:42

2022-01-26T12:42

2022-01-26T12:42

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ВТБ в течение ближайших двух лет планирует заменить 6 тысяч банкоматов – 40% всей сети, благодаря этому клиенты смогут получать услуги в банкоматах быстрее, а доступный функционал устройств расширится, сообщает пресс-служба банка.В 2022-2023 годах ВТБ планирует обновить по 3 тысяч банкоматов в год по всей России. Одновременно с этим ВТБ проанализирует востребованность АТМ в текущих локациях и при необходимости точечно изменит их местоположение для повышения удобства и доступности для клиентов.В результате изменений в 2022 году средний возраст банкомата в сети ВТБ снизится до 5 лет, а в 2023 году – до 4 лет. Это повысит скорость отклика ATM и позволит клиентам быстрее получать необходимые услуги.По его словам, программа обновления предусматривает замену устройств в 79 регионах России. "Во многих городах и небольших населенных пунктах банкоматы сохраняют высокую социальную значимость, и нам важно обеспечить их быструю и бесперебойную работу для клиентов ВТБ и банков-партнеров. По нашим прогнозам, это позволит ВТБ стать лидером по удовлетворенности пользователей банкоматов", - отметил Панюшкин.По данным пресс-службы, на сегодняшний день ВТБ обладает одной из крупнейших в России сетей самообслуживания, которая насчитывает порядка 15 тысяч. устройств. В 2021 году банк запустил технологию бесконтактного снятия и внесения наличных в банкоматах, в том числе с цифровых карт.

https://ria.ru/20211118/prilozhenie-1759627316.html

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