07:26 26.01.2022 (обновлено: 07:35 26.01.2022)
В пригороде Арсеньева ловят амурского тигра
В Приморье охотнадзор выслеживает амурского тигра, который гуляет в пригороде Арсеньева
Амурский тигр
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Охотнадзор выслеживает для перемещения на другую территорию амурского тигра, которого местные жители стали замечать в пригороде Арсеньева в Приморье, сообщает администрация городского округа.
"Тигр пока не обнаружен, и в городе продолжают работать представители охотнадзора. От управления Росприроднадзора (Москва) получено разрешение на отлов тигра и перемещение в новое место обитания дальше в тайгу, где есть достаточная кормовая база, чтобы исключить повторные выходы краснокнижного зверя к населенным пунктам", - говорится в сообщении.
Власти района отмечают, что, по информации местных жителей, следы тигра замечены в районах дач, возле арсеньевского туберкулезного диспансера, недалеко от лыжных трасс. "Пока тигр не найден, представители охотнадзора рекомендуют жителям воздержаться от прогулок в районах, граничащих с лесными массивами, особенно от прогулок в сопровождении собак, не выпускать собак на самовыгул", - отмечают в администрации.
При обнаружении следов тигра или в случаях нападения на домашних животных местных жителей просят сообщать на телефон горячей линии 8 (423) 239-09-90 или по номеру 112.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей. В России в дикой природе вид обитает только на Дальнем Востоке.
Ранее Центр "Амурский тигр" сообщал, что зима 2021-2022 будет тяжелой для тигров. Дикие кабаны, которые являются не только кормовой базой амурского тигра, но и популярным охотничьим трофеем, пострадали от африканской чумы свиней (АЧС). Сложные погодные условия, в первую очередь многоснежье, ухудшают ситуацию, тигры активнее перемещаются по ареалу. Длительные "голодные" переходы и жесткий ледяной наст увеличивают шанс получения травм. Специалисты предупреждали, что ослабленные и травмированные тигры станут чаще попадаться на глаза людям и, возможно, даже выходить к населенным пунктам. Ряд таких ситуаций уже произошли этой зимой на Дальнем Востоке.
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