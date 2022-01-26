https://ria.ru/20220126/arsenev-1769537053.html

В пригороде Арсеньева ловят амурского тигра

В пригороде Арсеньева ловят амурского тигра - РИА Новости, 26.01.2022

В пригороде Арсеньева ловят амурского тигра

Охотнадзор выслеживает для перемещения на другую территорию амурского тигра, которого местные жители стали замечать в пригороде Арсеньева в Приморье, сообщает... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T07:26

2022-01-26T07:26

2022-01-26T07:35

происшествия

дальний восток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Охотнадзор выслеживает для перемещения на другую территорию амурского тигра, которого местные жители стали замечать в пригороде Арсеньева в Приморье, сообщает администрация городского округа.Власти района отмечают, что, по информации местных жителей, следы тигра замечены в районах дач, возле арсеньевского туберкулезного диспансера, недалеко от лыжных трасс. "Пока тигр не найден, представители охотнадзора рекомендуют жителям воздержаться от прогулок в районах, граничащих с лесными массивами, особенно от прогулок в сопровождении собак, не выпускать собак на самовыгул", - отмечают в администрации.При обнаружении следов тигра или в случаях нападения на домашних животных местных жителей просят сообщать на телефон горячей линии 8 (423) 239-09-90 или по номеру 112.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей. В России в дикой природе вид обитает только на Дальнем Востоке.Ранее Центр "Амурский тигр" сообщал, что зима 2021-2022 будет тяжелой для тигров. Дикие кабаны, которые являются не только кормовой базой амурского тигра, но и популярным охотничьим трофеем, пострадали от африканской чумы свиней (АЧС). Сложные погодные условия, в первую очередь многоснежье, ухудшают ситуацию, тигры активнее перемещаются по ареалу. Длительные "голодные" переходы и жесткий ледяной наст увеличивают шанс получения травм. Специалисты предупреждали, что ослабленные и травмированные тигры станут чаще попадаться на глаза людям и, возможно, даже выходить к населенным пунктам. Ряд таких ситуаций уже произошли этой зимой на Дальнем Востоке.

https://ria.ru/20220113/tigr-1767596377.html

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происшествия, дальний восток, россия