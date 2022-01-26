https://ria.ru/20220126/arkhyz-1769631871.html

Горнолыжный курорт "Архыз" ответил на обвинения в завышении цен

Горнолыжный курорт "Архыз" ответил на обвинения в завышении цен - РИА Новости, 26.01.2022

Горнолыжный курорт "Архыз" ответил на обвинения в завышении цен

Горнолыжный курорт "Архыз" опубликовал в соцсетях ролик под названием "Архыз опровержение. От псевдоблогеров", ответив на упреки гостей в дороговизне, сообщает... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:34

2022-01-26T16:34

2022-01-26T16:34

туризм

грузия

сочи

новости - туризм

туризм

архыз

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Горнолыжный курорт "Архыз" опубликовал в соцсетях ролик под названием "Архыз опровержение. От псевдоблогеров", ответив на упреки гостей в дороговизне, сообщает TourDom.Клип появился после публикации блогера. Девушка, по ее словам, в январе посетила семь горнолыжных курортов, включая турецкие и грузинские. Однако в "Архызе" ее поразили цены: очень дорого. "Парковка под горой стоит 500 рублей даже в будние дни. В Турции, Грузии она бесплатна".В ответе курорт отмечает, что "это лицемерный обман" и демонстрирует фото стенда с ценами. Там указано, что для автомобилей парковка стоит 200 рублей в сутки, для автобусов — 300 рублей."Ски-пасс стоит 2700 рублей. Я нигде не платила больше 1000 рублей", — продолжает блогер. В ответ представитель курорта предлагает ознакомиться с ценами. В Турции они составляют 25 евро (больше двух тысяч рублей), в Грузии — 50 лари (1250 рублей). "Опять обман, — отмечает спикер. — Максимальный тариф в Архызе — 2550 рублей в высокий сезон, а стандартный — две тысячи. Для примера, в Сочи ски-пасс стоит 3900 рублей".В Архызе считают, что такие сторис "наверняка направлены другими курортами, чтобы делать нам антирекламу". И утверждают: "У нас может отдохнуть турист с любым бюджетом".В первый же день пост собрал сотни комментариев. Одни солидарны с критикой: "В прошлом году персональный инструктор на два часа стоил три тысячи, в этом — шесть тысяч рублей. За три дня в гостинице в пару лет назад мы платили 35 тысяч рублей, сейчас — вдвое дороже. Сухая арифметика". Другие высказываются в поддержку курорта: "Мы останавливались в Архызе в гестхаусе, где номер стоил тысячу рублей за ночь. Да, не лакшери, но и цена соответствующая. Бюджетные варианты есть".

https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1765850123.html

https://ria.ru/20211203/kurorty-1761714744.html

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грузия, сочи, новости - туризм, туризм, архыз