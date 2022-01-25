https://ria.ru/20220125/zabolevaemost-1769446655.html
Попова рассказала, кто чаще всего заболевает COVID-19
Попова рассказала, кто чаще всего заболевает COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022
Попова рассказала, кто чаще всего заболевает COVID-19
Максимальные показатели заболеваемости коронавирусом в РФ на прошедшей неделе отмечаются среди подростков 15-17 лет и взрослых от 30 до 49 лет, сообщила глава... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:19
2022-01-25T15:19
2022-01-25T16:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Максимальные показатели заболеваемости коронавирусом в РФ на прошедшей неделе отмечаются среди подростков 15-17 лет и взрослых от 30 до 49 лет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Максимальные показатели заболеваемости на прошедшей неделе мы видим среди подростков 15-17 лет и среди взрослых в возрасте от 30 до 49 лет. Самая активная, высоко контактирующая часть населения, безусловно, в первую очередь реагирует на эту эпидситуацию и вовлекается в нее", - сказала Попова на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769405606.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
15:19 25.01.2022 (обновлено: 16:07 25.01.2022)
Попова рассказала, кто чаще всего заболевает COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова: больше всего COVID-19 болеют подростки и взрослые 30-49 лет