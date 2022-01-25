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Лукашенко заявил, что не хочет "никакой войнушки"
Лукашенко заявил, что не хочет "никакой войнушки" - РИА Новости, 25.01.2022
Лукашенко заявил, что не хочет "никакой войнушки"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, никто из военачальников республики не хотели бы войны. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:58
2022-01-25T11:58
в мире
белоруссия
александр лукашенко
вооруженные силы белоруссии
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МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, никто из военачальников республики не хотели бы войны."Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как президента, но и как человека, отвечающего за вооруженные силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. При этом он отметил, что это не означает, что нужно бездействовать, тем более, когда перед глазами есть пример начала Великой отечественной войны."Мы самоуспокоились, все было хорошо. Сейчас мы говорим, что хотели время потянуть, отсрочить, подготовиться к войне. Мы, наверное, всегда были к чему-то не готовы. А надо было держать ухо востро. Я исхожу из того, что этих ошибок мы не должны повторить. И для того, чтобы нас понимали, а может, и боялись, мы должны это демонстрировать", - добавил Лукашенко.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, вооруженные силы белоруссии
11:58 25.01.2022
 
Лукашенко заявил, что не хочет "никакой войнушки"

Президент Лукашенко: никакой войнушки ни я, никто из наших военачальников не хотел бы

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, никто из военачальников республики не хотели бы войны.
"Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как президента, но и как человека, отвечающего за вооруженные силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. При этом он отметил, что это не означает, что нужно бездействовать, тем более, когда перед глазами есть пример начала Великой отечественной войны.
"Мы самоуспокоились, все было хорошо. Сейчас мы говорим, что хотели время потянуть, отсрочить, подготовиться к войне. Мы, наверное, всегда были к чему-то не готовы. А надо было держать ухо востро. Я исхожу из того, что этих ошибок мы не должны повторить. И для того, чтобы нас понимали, а может, и боялись, мы должны это демонстрировать", - добавил Лукашенко.
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоВооруженные силы Белоруссии
 
 
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