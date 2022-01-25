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https://ria.ru/20220125/videokonferentsiya-1769344873.html
Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами
Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами - РИА Новости, 25.01.2022
Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами
Президент США Джо Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами, сообщил пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T01:11
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в мире
франция
дмитрий песков
джо байден
нато
еврокомиссия
евросовет
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами, сообщил пресс-пул Белого дома.Как сообщалось, Байден планировал в ходе видеозвонка обсудить продолжающийся кризис вокруг Украины. Ожидалось, что участие в видеозвонке примут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Шарль Мишель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также лидеры Франции, ФРГ, Италии, Польши и Великобритании.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, франция, дмитрий песков, джо байден, нато, еврокомиссия, евросовет, россия
01:11 25.01.2022 (обновлено: 01:12 25.01.2022)
 
Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами

Президент США Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами, сообщил пресс-пул Белого дома.
"Защищенная видеоконференция президента Байдена с европейскими лидерами началась в 3.05 по полудню (23.05 мск) и закончилась в 4.25 по полудню (00.25 мск)", - сообщил пресс-пул Белого дома.
Как сообщалось, Байден планировал в ходе видеозвонка обсудить продолжающийся кризис вокруг Украины. Ожидалось, что участие в видеозвонке примут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Шарль Мишель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также лидеры Франции, ФРГ, Италии, Польши и Великобритании.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
01:05
Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
 
В миреФранцияДмитрий ПесковДжо БайденНАТОЕврокомиссияЕвросоветРоссия
 
 
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