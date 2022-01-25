https://ria.ru/20220125/videokonferentsiya-1769344873.html

Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами

Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами - РИА Новости, 25.01.2022

Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами

Президент США Джо Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами, сообщил пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T01:11

2022-01-25T01:11

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами, сообщил пресс-пул Белого дома.Как сообщалось, Байден планировал в ходе видеозвонка обсудить продолжающийся кризис вокруг Украины. Ожидалось, что участие в видеозвонке примут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Шарль Мишель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также лидеры Франции, ФРГ, Италии, Польши и Великобритании.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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в мире, франция, дмитрий песков, джо байден, нато, еврокомиссия, евросовет, россия