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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/vaktsinatsiya-1769445220.html
Мурашко отметил важность бустерной вакцинации от COVID-19
Мурашко отметил важность бустерной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022
Мурашко отметил важность бустерной вакцинации от COVID-19
Бустерная вакцинация от коронавируса позволяет избежать тяжелого течения болезни, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко во вторник на президиуме... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:12
2022-01-25T15:44
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бустерная вакцинация от коронавируса позволяет избежать тяжелого течения болезни, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко во вторник на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Хочу отметить, что именно сегодня ревакцинация населения в медицинских научных кругах считается самой эффективной мерой по профилактике тяжелого течения. Сегодня уже доступны те страны, которые столкнулись первыми и опубликовали данные по мониторингам, которые говорят о том, что именно бустерная вакцинация позволяет избежать тяжелого течения (болезни)", - заявил Мурашко.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, россия
15:12 25.01.2022 (обновлено: 15:44 25.01.2022)
 
Мурашко отметил важность бустерной вакцинации от COVID-19

Мурашко: бустерная вакцинация от COVID-19 позволяет избежать тяжелого течения болезни

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бустерная вакцинация от коронавируса позволяет избежать тяжелого течения болезни, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко во вторник на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
"Хочу отметить, что именно сегодня ревакцинация населения в медицинских научных кругах считается самой эффективной мерой по профилактике тяжелого течения. Сегодня уже доступны те страны, которые столкнулись первыми и опубликовали данные по мониторингам, которые говорят о том, что именно бустерная вакцинация позволяет избежать тяжелого течения (болезни)", - заявил Мурашко.
 
Распространение коронавирусаОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Россия
 
 
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