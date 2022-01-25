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Мурашко отметил важность бустерной вакцинации от COVID-19
Мурашко отметил важность бустерной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022
Мурашко отметил важность бустерной вакцинации от COVID-19
Бустерная вакцинация от коронавируса позволяет избежать тяжелого течения болезни, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко во вторник на президиуме... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:12
2022-01-25T15:12
2022-01-25T15:44
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бустерная вакцинация от коронавируса позволяет избежать тяжелого течения болезни, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко во вторник на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Хочу отметить, что именно сегодня ревакцинация населения в медицинских научных кругах считается самой эффективной мерой по профилактике тяжелого течения. Сегодня уже доступны те страны, которые столкнулись первыми и опубликовали данные по мониторингам, которые говорят о том, что именно бустерная вакцинация позволяет избежать тяжелого течения (болезни)", - заявил Мурашко.
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15:12 25.01.2022 (обновлено: 15:44 25.01.2022)
Мурашко отметил важность бустерной вакцинации от COVID-19
Мурашко: бустерная вакцинация от COVID-19 позволяет избежать тяжелого течения болезни