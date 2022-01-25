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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/vaktsina-1769515376.html
Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит от "омикрона"
Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит от "омикрона" - РИА Новости, 25.01.2022
Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит от "омикрона"
Назальная вакцина позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм COVID-19, вызванных "омикроном", но и от самого заражения, заявил директор НИЦ... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T20:58
2022-01-25T21:56
распространение коронавируса
общество
александр гинцбург
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Назальная вакцина позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм COVID-19, вызванных "омикроном", но и от самого заражения, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Безусловно, возможность массового применения назальной вакцины &lt;...&gt; с точки зрения разработчиков позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных "омикроном", но и от возможности инфицирования и заражения", — сказал он в эфире канала "Россия 24".Гинцбург отметил, что клинические исследования назальной вакцины уже начались.В середине октября Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи. Как сообщал его замглавы Денис Логунов, назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна и имеет минимум побочных эффектов. Она будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России достиг 64,4 процента. Полный цикл вакцинации прошли 78 059 701 человек, первым компонентом привились 81 981 007.
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общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
20:58 25.01.2022 (обновлено: 21:56 25.01.2022)
 
Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит от "омикрона"

Глава Центра Гамалеи Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит от "омикрона"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Назальная вакцина позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм COVID-19, вызванных "омикроном", но и от самого заражения, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Безусловно, возможность массового применения назальной вакцины <...> с точки зрения разработчиков позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных "омикроном", но и от возможности инфицирования и заражения", — сказал он в эфире канала "Россия 24".
Гинцбург отметил, что клинические исследования назальной вакцины уже начались.
В середине октября Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи. Как сообщал его замглавы Денис Логунов, назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна и имеет минимум побочных эффектов. Она будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.
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Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России достиг 64,4 процента. Полный цикл вакцинации прошли 78 059 701 человек, первым компонентом привились 81 981 007.
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