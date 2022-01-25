https://ria.ru/20220125/vaktsina-1769515376.html

Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит от "омикрона"

Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит от "омикрона" - РИА Новости, 25.01.2022

Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит от "омикрона"

Назальная вакцина позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм COVID-19, вызванных "омикроном", но и от самого заражения, заявил директор НИЦ... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T20:58

2022-01-25T20:58

2022-01-25T21:56

распространение коронавируса

общество

александр гинцбург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Назальная вакцина позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм COVID-19, вызванных "омикроном", но и от самого заражения, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Безусловно, возможность массового применения назальной вакцины <...> с точки зрения разработчиков позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных "омикроном", но и от возможности инфицирования и заражения", — сказал он в эфире канала "Россия 24".Гинцбург отметил, что клинические исследования назальной вакцины уже начались.В середине октября Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи. Как сообщал его замглавы Денис Логунов, назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна и имеет минимум побочных эффектов. Она будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России достиг 64,4 процента. Полный цикл вакцинации прошли 78 059 701 человек, первым компонентом привились 81 981 007.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768411037.html

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общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии