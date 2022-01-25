https://ria.ru/20220125/uzbekistan-1769379063.html
Узбекистан отменил обязательные экспресс-тесты для прибывающих в страну
Узбекистан отменил обязательные экспресс-тесты для прибывающих в страну - РИА Новости, 25.01.2022
Узбекистан отменил обязательные экспресс-тесты для прибывающих в страну
Обязательные экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 не нужны c 25 января при въезде на территорию Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:17
2022-01-25T12:17
2022-01-25T12:17
туризм
узбекистан
новости - туризм
туристы
туризм
куда поехать
отдых на море
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760387204_0:75:3161:1853_1920x0_80_0_0_8896c0db4a7ee867d2aae8e4810ac96b.jpg
ТАШКЕНТ, 25 янв – РИА Новости. Обязательные экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 не нужны c 25 января при въезде на территорию Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны."С 25 января отменяется порядок обязательного экспресс-тестирования на COVID-19 прибывающих в Узбекистан", – говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, такое решение приняла республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом.При этом требование предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов до въезда в Узбекистан, останется в силе.До этого пользователи соцсетей жаловались на возникшие очереди и неудобства в узбекистанских аэропортах, где было необходимо по прилете сдавать экспресс-тесты.Минздрав 9 января сообщил о выявлении в стране штамма коронавируса "омикрон". На следующий день при въезде в республику было введено обязательное экспресс-тестирование – уже в третий раз за пандемию. Каждый раз требование отменялось после снижения числа заболевших.
https://ria.ru/20220120/aviabilety-1768712870.html
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760387204_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b1629260ac57f146b5cdaefa06b57ee9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, в мире, коронавирус covid-19
Узбекистан отменил обязательные экспресс-тесты для прибывающих в страну
В Узбекистане с 25 января вновь отменили COVID-тесты при въезде в страну
ТАШКЕНТ, 25 янв – РИА Новости. Обязательные экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 не нужны c 25 января при въезде на территорию Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
"С 25 января отменяется порядок обязательного экспресс-тестирования на COVID-19 прибывающих в Узбекистан", – говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, такое решение приняла республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом.
При этом требование предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов до въезда в Узбекистан, останется в силе.
До этого пользователи соцсетей жаловались на возникшие очереди и неудобства в узбекистанских аэропортах, где было необходимо по прилете сдавать экспресс-тесты.
Минздрав 9 января сообщил о выявлении в стране штамма коронавируса "омикрон". На следующий день при въезде в республику было введено обязательное экспресс-тестирование – уже в третий раз за пандемию. Каждый раз требование отменялось после снижения числа заболевших.