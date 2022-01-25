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Узбекистан отменил обязательные экспресс-тесты для прибывающих в страну

Узбекистан отменил обязательные экспресс-тесты для прибывающих в страну - РИА Новости, 25.01.2022

Узбекистан отменил обязательные экспресс-тесты для прибывающих в страну

Обязательные экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 не нужны c 25 января при въезде на территорию Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:17

2022-01-25T12:17

2022-01-25T12:17

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ТАШКЕНТ, 25 янв – РИА Новости. Обязательные экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 не нужны c 25 января при въезде на территорию Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны."С 25 января отменяется порядок обязательного экспресс-тестирования на COVID-19 прибывающих в Узбекистан", – говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, такое решение приняла республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом.При этом требование предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов до въезда в Узбекистан, останется в силе.До этого пользователи соцсетей жаловались на возникшие очереди и неудобства в узбекистанских аэропортах, где было необходимо по прилете сдавать экспресс-тесты.Минздрав 9 января сообщил о выявлении в стране штамма коронавируса "омикрон". На следующий день при въезде в республику было введено обязательное экспресс-тестирование – уже в третий раз за пандемию. Каждый раз требование отменялось после снижения числа заболевших.

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