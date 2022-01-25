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Чернышенко заявил, что нужно сделать университет местом запуска стартапов
Чернышенко заявил, что нужно сделать университет местом запуска стартапов - РИА Новости, 25.01.2022
Чернышенко заявил, что нужно сделать университет местом запуска стартапов
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросам социально-экономического развития РФ сообщил, что необходимо сделать университет местом запуска новых... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T19:06
2022-01-25T19:06
2022-01-25T19:06
общество
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросам социально-экономического развития РФ сообщил, что необходимо сделать университет местом запуска новых стартапов."Наша основная задача – сделать университет местом запуска новых стартапов. Мы дадим каждому возможность развиваться в этом направлении. У нас есть опросы президентской платформы "Россия страна возможностей", которые показывают, что более 60% студентов хотели бы начать свое дело и подавляющее большинство студентов считают – чтобы стать предпринимателем, необходимо соответствующее образование и навыки - это 83% опрошенных, а для развития предпринимательства в стране – программы государственной поддержки, 73% респондентов так сказали", - сказал Чернышенко.По его словам, в рамках проекта с августа 2021 года в 19 городах прошли роад-шоу и тренинги предпринимательских компетенций, были проведены презентации моделей передовых российских стартап-студий. "Но самое главное, мы подготовились к началу активной фазы реализации проекта и уже в феврале запустим новую масштабную программу грантов студентам на создание стартапов", - добавил вице-премьер.До конца года 30 тысяч студентов пройдут через массовый тренинг предпринимательских компетенций, тысяча студентов смогут получить гранты на создание стартапов, откроются первые 15 университетских стартап-студий, а также будет проведено 150 акселерационных программ, сообщил Чернышенко."Мы планируем, что к 2030 году более миллиона студентов пройдут через тренинги предпринимательских компетенций, откроем 150 предпринимательских точек кипения и проведем 1350 акселерационных программ, а также расширим сеть университетских стартап-студий до 50 и поможем студентам запустить более 30 тысяч стартапов", - сказал вице-премьер.
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общество, дмитрий чернышенко, россия
Чернышенко заявил, что нужно сделать университет местом запуска стартапов
Вице-премьер Чернышенко заявил, что нужно сделать университет местом запуска стартапов
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросам социально-экономического развития РФ сообщил
, что необходимо сделать университет местом запуска новых стартапов.
"Наша основная задача – сделать университет местом запуска новых стартапов. Мы дадим каждому возможность развиваться в этом направлении. У нас есть опросы президентской платформы "Россия
страна возможностей", которые показывают, что более 60% студентов хотели бы начать свое дело и подавляющее большинство студентов считают – чтобы стать предпринимателем, необходимо соответствующее образование и навыки - это 83% опрошенных, а для развития предпринимательства в стране – программы государственной поддержки, 73% респондентов так сказали", - сказал Чернышенко
.
По его словам, в рамках проекта с августа 2021 года в 19 городах прошли роад-шоу и тренинги предпринимательских компетенций, были проведены презентации моделей передовых российских стартап-студий. "Но самое главное, мы подготовились к началу активной фазы реализации проекта и уже в феврале запустим новую масштабную программу грантов студентам на создание стартапов", - добавил вице-премьер.
До конца года 30 тысяч студентов пройдут через массовый тренинг предпринимательских компетенций, тысяча студентов смогут получить гранты на создание стартапов, откроются первые 15 университетских стартап-студий, а также будет проведено 150 акселерационных программ, сообщил Чернышенко.
"Мы планируем, что к 2030 году более миллиона студентов пройдут через тренинги предпринимательских компетенций, откроем 150 предпринимательских точек кипения и проведем 1350 акселерационных программ, а также расширим сеть университетских стартап-студий до 50 и поможем студентам запустить более 30 тысяч стартапов", - сказал вице-премьер.