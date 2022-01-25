https://ria.ru/20220125/universitet-1769499932.html

Чернышенко заявил, что нужно сделать университет местом запуска стартапов

Чернышенко заявил, что нужно сделать университет местом запуска стартапов - РИА Новости, 25.01.2022

Чернышенко заявил, что нужно сделать университет местом запуска стартапов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросам социально-экономического развития РФ сообщил, что необходимо сделать университет местом запуска новых... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T19:06

2022-01-25T19:06

2022-01-25T19:06

общество

дмитрий чернышенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/27/1559712728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_745da11d2da8eca8fa1d56fcac0805e1.jpg

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросам социально-экономического развития РФ сообщил, что необходимо сделать университет местом запуска новых стартапов."Наша основная задача – сделать университет местом запуска новых стартапов. Мы дадим каждому возможность развиваться в этом направлении. У нас есть опросы президентской платформы "Россия страна возможностей", которые показывают, что более 60% студентов хотели бы начать свое дело и подавляющее большинство студентов считают – чтобы стать предпринимателем, необходимо соответствующее образование и навыки - это 83% опрошенных, а для развития предпринимательства в стране – программы государственной поддержки, 73% респондентов так сказали", - сказал Чернышенко.По его словам, в рамках проекта с августа 2021 года в 19 городах прошли роад-шоу и тренинги предпринимательских компетенций, были проведены презентации моделей передовых российских стартап-студий. "Но самое главное, мы подготовились к началу активной фазы реализации проекта и уже в феврале запустим новую масштабную программу грантов студентам на создание стартапов", - добавил вице-премьер.До конца года 30 тысяч студентов пройдут через массовый тренинг предпринимательских компетенций, тысяча студентов смогут получить гранты на создание стартапов, откроются первые 15 университетских стартап-студий, а также будет проведено 150 акселерационных программ, сообщил Чернышенко."Мы планируем, что к 2030 году более миллиона студентов пройдут через тренинги предпринимательских компетенций, откроем 150 предпринимательских точек кипения и проведем 1350 акселерационных программ, а также расширим сеть университетских стартап-студий до 50 и поможем студентам запустить более 30 тысяч стартапов", - сказал вице-премьер.

https://ria.ru/20220125/spetsialisty-1769497479.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дмитрий чернышенко, россия