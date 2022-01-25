https://ria.ru/20220125/ukraina-1769489694.html

Украина не согласится с принятыми за ее спиной уступками, заявил Кулеба

Украина не согласится с принятыми за ее спиной уступками, заявил Кулеба - РИА Новости, 25.01.2022

Украина не согласится с принятыми за ее спиной уступками, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя переговоры РФ и Запада, заявил, что Киев не примет принятых за его спиной уступок. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T18:20

2022-01-25T18:20

2022-01-25T18:30

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя переговоры РФ и Запада, заявил, что Киев не примет принятых за его спиной уступок."Если кто-либо пойдет на уступку по Украине за спиной Украины..., мы это не примем. Мы не окажемся в положении страны, которая берет трубку, выслушивает инструкцию крупной державы и следует ей", - отметил Кулеба в интервью телеканалу CNN.Глава МИД Украины утверждает, что Киев выполнил свои обязательства, взятые в результате предыдущих договоров с РФ. По словам корреспондента телеканала, Кулеба также добавил, что, если кто-либо приедет в Киев и потребует новых уступок, он лично устроит их отправку в аэропорт.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220124/bezopasnost-1769340992.html

https://ria.ru/20220115/ukraina-1767995806.html

https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html

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