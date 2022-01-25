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В Киеве объяснили запрос энергетической помощи у Белоруссии
В Киеве объяснили запрос энергетической помощи у Белоруссии - РИА Новости, 25.01.2022
В Киеве объяснили запрос энергетической помощи у Белоруссии
Украина во вторник запросила у Белоруссии аварийную помощь по поставками электроэнергии для того, чтобы сэкономить ресурс для обеспечения покрытия пиков в... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:51
2022-01-25T18:14
в мире
киев
белоруссия
укрэнерго
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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Украина во вторник запросила у Белоруссии аварийную помощь по поставками электроэнергии для того, чтобы сэкономить ресурс для обеспечения покрытия пиков в будущем, говорится в сообщении компании "Укрэнерго".По данным компании, во вторник диспетчерский центр национальной энергокомпании "Укрэнерго" активировал аварийную помощь по энергосистеме Белоруссии с 10.00 до 13.00 (11.00 до 14.00 мск) в объеме 450 МВт в час, с 13.00 до 14.00 и с 16.00 до 17.00 ( с 14.00 до 15.00 и с 17.00 до 18.00 мск) в объеме 200 МВт в час."Запрос аварийной помощи не связан с недостаточностью в энергосистеме резервов мощности, но необходим для экономии доступных на сегодняшний день резервов и обеспечения устойчивого покрытия пиков потребления в последующие периоды", - говорится в сообщении компании.Ранее глава минэнерго Герман Галущенко сообщил, что один энергоблок на Хмельницкой АЭС и один на Запорожской АЭС во вторник выведены из работы на краткосрочный ремонт, сейчас на Украине на всех АЭС работают 12 из 15 энергоблоков, несмотря на это, по его словам, энергосистема сбалансирована. Галущенко отметил, что краткосрочный ремонт выведенных энергоблоков будет завершен в течение одного-двух дней, после этого их подключат к системе. Министр добавил, что 15-й энергоблок также будет запущен в работу к концу этой недели, тогда в энергосистеме будут работать все 15 энергоблоков.Всего на Украине действуют четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками (все с реакторами ВВЭР), одна из которых, Запорожская АЭС с шестью энергоблоками общей установленной мощностью 6000 МВт, крупнейшая в Европе. По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе.
https://ria.ru/20220124/granitsy-1769216287.html
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в мире, киев, белоруссия, укрэнерго, украина, европа, запорожская аэс, хмельницкая аэс
17:51 25.01.2022 (обновлено: 18:14 25.01.2022)
 
В Киеве объяснили запрос энергетической помощи у Белоруссии

Укрэнерго назвала запрос энергетической помощи у Белоруссии необходимой мерой

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Украина во вторник запросила у Белоруссии аварийную помощь по поставками электроэнергии для того, чтобы сэкономить ресурс для обеспечения покрытия пиков в будущем, говорится в сообщении компании "Укрэнерго".
По данным компании, во вторник диспетчерский центр национальной энергокомпании "Укрэнерго" активировал аварийную помощь по энергосистеме Белоруссии с 10.00 до 13.00 (11.00 до 14.00 мск) в объеме 450 МВт в час, с 13.00 до 14.00 и с 16.00 до 17.00 ( с 14.00 до 15.00 и с 17.00 до 18.00 мск) в объеме 200 МВт в час.
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"Запрос аварийной помощи не связан с недостаточностью в энергосистеме резервов мощности, но необходим для экономии доступных на сегодняшний день резервов и обеспечения устойчивого покрытия пиков потребления в последующие периоды", - говорится в сообщении компании.
Ранее глава минэнерго Герман Галущенко сообщил, что один энергоблок на Хмельницкой АЭС и один на Запорожской АЭС во вторник выведены из работы на краткосрочный ремонт, сейчас на Украине на всех АЭС работают 12 из 15 энергоблоков, несмотря на это, по его словам, энергосистема сбалансирована. Галущенко отметил, что краткосрочный ремонт выведенных энергоблоков будет завершен в течение одного-двух дней, после этого их подключат к системе. Министр добавил, что 15-й энергоблок также будет запущен в работу к концу этой недели, тогда в энергосистеме будут работать все 15 энергоблоков.
Всего на Украине действуют четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками (все с реакторами ВВЭР), одна из которых, Запорожская АЭС с шестью энергоблоками общей установленной мощностью 6000 МВт, крупнейшая в Европе. По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе.
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