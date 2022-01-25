https://ria.ru/20220125/ubezhische-1769476141.html
МВД разработало новый порядок предоставления убежища в России
МВД разработало новый порядок предоставления убежища в России - РИА Новости, 25.01.2022
МВД разработало новый порядок предоставления убежища в России
МВД РФ разработало новый порядок предоставления убежища для иностранцев на территории страны, соответствующий документ опубликован на федеральном портале... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:26
2022-01-25T17:26
2022-01-25T17:29
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. МВД РФ разработало новый порядок предоставления убежища для иностранцев на территории страны, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Проект федерального закона "О предоставлении убежища на территории Российской Федерации" (далее – законопроект), регулирующий порядок предоставления убежища в Российской Федерации, разработан в соответствии с пунктом 33 плана мероприятий по реализации в 2020 – 2022 годах Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы", - говорится в пояснительной записке.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия
17:26 25.01.2022 (обновлено: 17:29 25.01.2022)
МВД разработало новый порядок предоставления убежища в России
МВД разработало новый порядок предоставления убежища на территории России