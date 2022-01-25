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Туризм
https://ria.ru/20220125/tailand-1769374071.html
В Таиланде разъяснили новые правила въезда в страну для россиян
В Таиланде разъяснили новые правила въезда в страну для россиян - РИА Новости, 25.01.2022
В Таиланде разъяснили новые правила въезда в страну для россиян
Центр управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) в Таиланде утвердил возобновление схемы въезда в Таиланд без прохождения карантина Test & Go, сообщает пресс-служба РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:15
2022-01-25T11:15
туризм
таиланд
воз
паттайя
пхукет (остров)
новости - туризм
чонбури (провинция)
пхукет (провинция)
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Центр управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) в Таиланде утвердил возобновление схемы въезда в Таиланд без прохождения карантина Test &amp; Go, сообщает пресс-служба Туристического управления Таиланда (ТАТ).С 1 февраля 2022 года путешественники из России и любой другой страны мира, прошедшие полную вакцинацию препаратами, одобренными Минздравом Таиланда ("Спутник V" признан) или ВОЗ, могут посетить Таиланд по новым правилам.Существующие условия въезда по программе Test &amp; Go остаются в силе и дополняются другими мерами. Все новые заявки должны сопровождаться подтверждением бронирования номера с предоплатой за две ночи (первая и пятая) в отелях категории SHA Extra Plus (SHA++), AQ, OQ или AHQ и двумя оплаченными ПЦР-тестами, которые будут проведены в эти дни.При этом первое бронирование должно включать: оплата размещения в отеле, ПЦР-тестирование и сертифицированный трансфер из аэропорта в гостиницу. Исследование на пятый день резервируется и оплачивается доступным в регионе способом. Путешественники могут выбрать проживание в двух разных отелях для размещения в первый и пятый день. При большей свободе передвижений по стране, согласно новым правилам, на эти дни необходимо оставаться в забронированном номере до получения результатов ПЦР-тестирования.Зарегистрироваться в системе Thailand Pass теперь можно не ранее, чем за 60 дней до планируемой даты прибытия в Таиланд.Путешественники, которые подали документы на QR-код Thailand Pass или получили его до 22 декабря 2021 года с датами прибытия, запланированными с 24 декабря 2021 года и позднее, по-прежнему должны пройти второй ПЦР-тест в государственных учреждениях на пятый-шестой день пребывания в Таиланде или при появлении симптомов респираторных заболеваний (в этом случае процедура будет проведена бесплатно).Туристы также смогут перемещаться между различными регионами, включенными в программу "Песочница" (ее список с 1 февраля расширен) в первые семь дней после прибытия. Согласно новым правилам, можно трижды сменить регион, забронировав проживание в трех разных отелях.
https://ria.ru/20220120/tailand-1768699190.html
https://ria.ru/20220119/tailand-1768522430.html
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таиланд, воз, паттайя, пхукет (остров), новости - туризм, чонбури (провинция), пхукет (провинция), туристы, туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
11:15 25.01.2022
 
В Таиланде разъяснили новые правила въезда в страну для россиян

В Таиланде для российских путешественников теперь доступна программа въезда Test & Go

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкСитуация в Тайланде в связи с коронавирусом
Ситуация в Тайланде в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Центр управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) в Таиланде утвердил возобновление схемы въезда в Таиланд без прохождения карантина Test & Go, сообщает пресс-служба Туристического управления Таиланда (ТАТ).
С 1 февраля 2022 года путешественники из России и любой другой страны мира, прошедшие полную вакцинацию препаратами, одобренными Минздравом Таиланда ("Спутник V" признан) или ВОЗ, могут посетить Таиланд по новым правилам.
Существующие условия въезда по программе Test & Go остаются в силе и дополняются другими мерами. Все новые заявки должны сопровождаться подтверждением бронирования номера с предоплатой за две ночи (первая и пятая) в отелях категории SHA Extra Plus (SHA++), AQ, OQ или AHQ и двумя оплаченными ПЦР-тестами, которые будут проведены в эти дни.
При этом первое бронирование должно включать: оплата размещения в отеле, ПЦР-тестирование и сертифицированный трансфер из аэропорта в гостиницу. Исследование на пятый день резервируется и оплачивается доступным в регионе способом.
Путешественники могут выбрать проживание в двух разных отелях для размещения в первый и пятый день. При большей свободе передвижений по стране, согласно новым правилам, на эти дни необходимо оставаться в забронированном номере до получения результатов ПЦР-тестирования.
Остров Тапо, Таиланд - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 16:25Туризм
Таиланд отменяет карантин для вакцинированных туристов
Зарегистрироваться в системе Thailand Pass теперь можно не ранее, чем за 60 дней до планируемой даты прибытия в Таиланд.
Путешественники, которые подали документы на QR-код Thailand Pass или получили его до 22 декабря 2021 года с датами прибытия, запланированными с 24 декабря 2021 года и позднее, по-прежнему должны пройти второй ПЦР-тест в государственных учреждениях на пятый-шестой день пребывания в Таиланде или при появлении симптомов респираторных заболеваний (в этом случае процедура будет проведена бесплатно).
Туристы также смогут перемещаться между различными регионами, включенными в программу "Песочница" (ее список с 1 февраля расширен) в первые семь дней после прибытия. Согласно новым правилам, можно трижды сменить регион, забронировав проживание в трех разных отелях.
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