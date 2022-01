https://ria.ru/20220125/tailand-1769374071.html

В Таиланде разъяснили новые правила въезда в страну для россиян

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Центр управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) в Таиланде утвердил возобновление схемы въезда в Таиланд без прохождения карантина Test & Go, сообщает пресс-служба Туристического управления Таиланда (ТАТ).С 1 февраля 2022 года путешественники из России и любой другой страны мира, прошедшие полную вакцинацию препаратами, одобренными Минздравом Таиланда ("Спутник V" признан) или ВОЗ, могут посетить Таиланд по новым правилам.Существующие условия въезда по программе Test & Go остаются в силе и дополняются другими мерами. Все новые заявки должны сопровождаться подтверждением бронирования номера с предоплатой за две ночи (первая и пятая) в отелях категории SHA Extra Plus (SHA++), AQ, OQ или AHQ и двумя оплаченными ПЦР-тестами, которые будут проведены в эти дни.При этом первое бронирование должно включать: оплата размещения в отеле, ПЦР-тестирование и сертифицированный трансфер из аэропорта в гостиницу. Исследование на пятый день резервируется и оплачивается доступным в регионе способом. Путешественники могут выбрать проживание в двух разных отелях для размещения в первый и пятый день. При большей свободе передвижений по стране, согласно новым правилам, на эти дни необходимо оставаться в забронированном номере до получения результатов ПЦР-тестирования.Зарегистрироваться в системе Thailand Pass теперь можно не ранее, чем за 60 дней до планируемой даты прибытия в Таиланд.Путешественники, которые подали документы на QR-код Thailand Pass или получили его до 22 декабря 2021 года с датами прибытия, запланированными с 24 декабря 2021 года и позднее, по-прежнему должны пройти второй ПЦР-тест в государственных учреждениях на пятый-шестой день пребывания в Таиланде или при появлении симптомов респираторных заболеваний (в этом случае процедура будет проведена бесплатно).Туристы также смогут перемещаться между различными регионами, включенными в программу "Песочница" (ее список с 1 февраля расширен) в первые семь дней после прибытия. Согласно новым правилам, можно трижды сменить регион, забронировав проживание в трех разных отелях.

