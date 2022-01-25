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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220125/stazhirovka-1769394110.html
Более 240 студентов прошли стажировку в компаниях ОЭЗ Москвы в 2021 году
Более 240 студентов прошли стажировку в компаниях ОЭЗ Москвы в 2021 году - РИА Новости, 25.01.2022
Более 240 студентов прошли стажировку в компаниях ОЭЗ Москвы в 2021 году
Более 240 студентов в 2021 году прошли стажировку по различным специальностям в 20 компаниях столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва",... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:05
2022-01-25T12:04
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
общество
москва
александр прохоров
мгту "станкин"
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 240 студентов в 2021 году прошли стажировку по различным специальностям в 20 компаниях столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что в ОЭЗ Москвы уже не первый год ведется активная работа с молодежью, чтобы поддержать ее интерес к инновациям и помочь сделать первые шаги в карьере. В развитии кадрового потенциала заинтересованы и сами резиденты.По информации ДИПП, в ОЭЗ сегодня реализуется проект "Вакансии и стажировки", в рамках которого на портале ОЭЗ опубликованы более 100 вакансий резидентов. Среди них объявления о приеме на работу как стажеров, так и постоянных сотрудников. Также на портале размещены свыше 360 резюме соискателей. В рамках проекта налажена работа с 20 ведущими вузами столицы, в том числе с МИЭТ, МГУ, МГТУ им Баумана, МГТУ "Станкин" и другими. Тесное взаимодействие по кадровым вопросам идет и с резидентами всех площадок, создан HR-клуб для обсуждения актуальных вопросов.
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общество, москва, александр прохоров, мгту "станкин"
12:05 25.01.2022
 

Более 240 студентов прошли стажировку в компаниях ОЭЗ Москвы в 2021 году

© Фото : Комплекс экономической политики и имущественно‑земельных отношений МосквыСтуденты во время стажировки на территории ОЭЗ "Технополис "Москва""
Студенты во время стажировки на территории ОЭЗ Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Фото : Комплекс экономической политики и имущественно‑земельных отношений Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 240 студентов в 2021 году прошли стажировку по различным специальностям в 20 компаниях столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Рекордсменом по количеству принятых стажеров стал завод "Микрон", где в прошлом году практические знания в области микрокроэлектроники получили почти 60 студентов высших и средних учебных заведений. Активно сотрудничали с учащимися и другие представители микроэлектронного кластера, в том числе, компании "Неорос", "Электронинвест", "Профотек". В общей сложности стажировку на предприятиях прошли более 240 студентов", - приводит пресс-служба слова главы ДИПП Александра Прохорова.
Отмечается, что в ОЭЗ Москвы уже не первый год ведется активная работа с молодежью, чтобы поддержать ее интерес к инновациям и помочь сделать первые шаги в карьере. В развитии кадрового потенциала заинтересованы и сами резиденты.
"Учащиеся обладают новыми знаниями, которые так необходимы при работе с передовыми технологиями. По результатам стажировок студенты могут войти в кадровый резерв компаний и даже уже начать работать. В ходе опроса, проходившего в столичном ОЭЗ, 32 компании выразили готовность трудоустроить в общей сложности 264 стажера", – уточнил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.
По информации ДИПП, в ОЭЗ сегодня реализуется проект "Вакансии и стажировки", в рамках которого на портале ОЭЗ опубликованы более 100 вакансий резидентов. Среди них объявления о приеме на работу как стажеров, так и постоянных сотрудников. Также на портале размещены свыше 360 резюме соискателей. В рамках проекта налажена работа с 20 ведущими вузами столицы, в том числе с МИЭТ, МГУ, МГТУ им Баумана, МГТУ "Станкин" и другими. Тесное взаимодействие по кадровым вопросам идет и с резидентами всех площадок, создан HR-клуб для обсуждения актуальных вопросов.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 12:49Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В ОЭЗ Москвы в 2022 году откроют не менее десяти новых производств
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыОбществоМоскваАлександр ПрохоровМГТУ "Станкин"
 
 
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