Более 240 студентов прошли стажировку в компаниях ОЭЗ Москвы в 2021 году
© Фото : Комплекс экономической политики и имущественно‑земельных отношений МосквыСтуденты во время стажировки на территории ОЭЗ "Технополис "Москва""
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 240 студентов в 2021 году прошли стажировку по различным специальностям в 20 компаниях столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Рекордсменом по количеству принятых стажеров стал завод "Микрон", где в прошлом году практические знания в области микрокроэлектроники получили почти 60 студентов высших и средних учебных заведений. Активно сотрудничали с учащимися и другие представители микроэлектронного кластера, в том числе, компании "Неорос", "Электронинвест", "Профотек". В общей сложности стажировку на предприятиях прошли более 240 студентов", - приводит пресс-служба слова главы ДИПП Александра Прохорова.
Отмечается, что в ОЭЗ Москвы уже не первый год ведется активная работа с молодежью, чтобы поддержать ее интерес к инновациям и помочь сделать первые шаги в карьере. В развитии кадрового потенциала заинтересованы и сами резиденты.
"Учащиеся обладают новыми знаниями, которые так необходимы при работе с передовыми технологиями. По результатам стажировок студенты могут войти в кадровый резерв компаний и даже уже начать работать. В ходе опроса, проходившего в столичном ОЭЗ, 32 компании выразили готовность трудоустроить в общей сложности 264 стажера", – уточнил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.
По информации ДИПП, в ОЭЗ сегодня реализуется проект "Вакансии и стажировки", в рамках которого на портале ОЭЗ опубликованы более 100 вакансий резидентов. Среди них объявления о приеме на работу как стажеров, так и постоянных сотрудников. Также на портале размещены свыше 360 резюме соискателей. В рамках проекта налажена работа с 20 ведущими вузами столицы, в том числе с МИЭТ, МГУ, МГТУ им Баумана, МГТУ "Станкин" и другими. Тесное взаимодействие по кадровым вопросам идет и с резидентами всех площадок, создан HR-клуб для обсуждения актуальных вопросов.