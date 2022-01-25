https://ria.ru/20220125/stazhirovka-1769394110.html

Более 240 студентов прошли стажировку в компаниях ОЭЗ Москвы в 2021 году

Более 240 студентов прошли стажировку в компаниях ОЭЗ Москвы в 2021 году - РИА Новости, 25.01.2022

Более 240 студентов прошли стажировку в компаниях ОЭЗ Москвы в 2021 году

Более 240 студентов в 2021 году прошли стажировку по различным специальностям в 20 компаниях столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва",... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:05

2022-01-25T12:05

2022-01-25T12:04

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

общество

москва

александр прохоров

мгту "станкин"

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 240 студентов в 2021 году прошли стажировку по различным специальностям в 20 компаниях столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что в ОЭЗ Москвы уже не первый год ведется активная работа с молодежью, чтобы поддержать ее интерес к инновациям и помочь сделать первые шаги в карьере. В развитии кадрового потенциала заинтересованы и сами резиденты.По информации ДИПП, в ОЭЗ сегодня реализуется проект "Вакансии и стажировки", в рамках которого на портале ОЭЗ опубликованы более 100 вакансий резидентов. Среди них объявления о приеме на работу как стажеров, так и постоянных сотрудников. Также на портале размещены свыше 360 резюме соискателей. В рамках проекта налажена работа с 20 ведущими вузами столицы, в том числе с МИЭТ, МГУ, МГТУ им Баумана, МГТУ "Станкин" и другими. Тесное взаимодействие по кадровым вопросам идет и с резидентами всех площадок, создан HR-клуб для обсуждения актуальных вопросов.

https://ria.ru/20211229/moskva-1765979912.html

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общество, москва, александр прохоров, мгту "станкин"