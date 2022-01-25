Городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду, подготовлено необходимое количество дворников, спецтехники для уборки улиц, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице начнется снегопад. Наиболее интенсивные осадки ожидаются ночью. Общий прирост свежевыпавшего снега к утру составит до 5 сантиметров. Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.
Также отмечается, что по мере выпадения осадков специалисты приступят к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.
"Цикл работ повторим несколько раз. Просим водителей в непогоду быть предельно внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб", - говорится в сообщении.