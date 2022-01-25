https://ria.ru/20220125/snegopad-1769506685.html

Городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду

Городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду - РИА Новости, 25.01.2022

Городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду

Городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду, подготовлено необходимое количество дворников, спецтехники для уборки улиц, сообщается в... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T19:39

2022-01-25T19:39

2022-01-25T19:39

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду, подготовлено необходимое количество дворников, спецтехники для уборки улиц, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице начнется снегопад. Наиболее интенсивные осадки ожидаются ночью. Общий прирост свежевыпавшего снега к утру составит до 5 сантиметров. Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.По его словам, особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.Также отмечается, что по мере выпадения осадков специалисты приступят к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

https://ria.ru/20220125/museum-1769490486.html

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москва, городское хозяйство москвы