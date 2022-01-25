Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/raskol-1769351739.html
СМИ: внутри команды переговорщиков США по сделке с Ираном есть раскол
СМИ: внутри команды переговорщиков США по сделке с Ираном есть раскол - РИА Новости, 25.01.2022
СМИ: внутри команды переговорщиков США по сделке с Ираном есть раскол
Внутри команды США, которая ведет переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном, заметен раскол, некоторые члены даже покинули ее ряды, пишет издание... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T05:42
2022-01-25T05:42
в мире
сша
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266858_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_d69336e625cbf86ee595be14e6fc828c.jpg
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Внутри команды США, которая ведет переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном, заметен раскол, некоторые члены даже покинули ее ряды, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам.По данным источников, американские переговорщики расходятся в том, насколько следует ужесточать существующие антииранские санкции и стоит ли заканчивать переговоры, учитывая, что Тегеран их затягивает и при этом наращивает темпы ядерных разработок. Некоторые дипломаты призывали еще в начале декабря прервать переговоры, после того как новая иранская группа отменила большинство уступок, на которые пошло предыдущее правительство Ирана.Команду уже покинули три дипломата, в том числе Ричард Нефью, заместитель спецпосланника США по Ирану, который также является архитектором экономических санкций против Ирана. Они выступали за более жесткий подход на переговорах с Ираном, отмечают источники издания. Представитель госдепа подтвердил изданию уход Нефью и еще одного дипломата, отметив, что ни один участник команды не был отстранен или не покинул ее кроме как "по обыкновенным кадровым" причинам.Ранее официальный представитель госдепартамента заявил РИА Новости, что администрация США готова к проведению прямых переговоров с представителями Ирана для содействия восстановлению ядерной сделки.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников. Третьего января стороны продолжили диалог в Вене. По словам Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный" и призвал Тегеран относиться к вопросу серьезно.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20220121/svpd-1768955253.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266858_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_78cfdd330ab5b726c3669d30030fb52f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран
05:42 25.01.2022
 
СМИ: внутри команды переговорщиков США по сделке с Ираном есть раскол

WSJ: внутри команды переговорщиков США по ядерной сделке с Ираном наблюдается раскол

© AP Photo / Hamid Foroutan Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Hamid Foroutan
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Внутри команды США, которая ведет переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном, заметен раскол, некоторые члены даже покинули ее ряды, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
По данным источников, американские переговорщики расходятся в том, насколько следует ужесточать существующие антииранские санкции и стоит ли заканчивать переговоры, учитывая, что Тегеран их затягивает и при этом наращивает темпы ядерных разработок. Некоторые дипломаты призывали еще в начале декабря прервать переговоры, после того как новая иранская группа отменила большинство уступок, на которые пошло предыдущее правительство Ирана.
Команду уже покинули три дипломата, в том числе Ричард Нефью, заместитель спецпосланника США по Ирану, который также является архитектором экономических санкций против Ирана. Они выступали за более жесткий подход на переговорах с Ираном, отмечают источники издания. Представитель госдепа подтвердил изданию уход Нефью и еще одного дипломата, отметив, что ни один участник команды не был отстранен или не покинул ее кроме как "по обыкновенным кадровым" причинам.
Ранее официальный представитель госдепартамента заявил РИА Новости, что администрация США готова к проведению прямых переговоров с представителями Ирана для содействия восстановлению ядерной сделки.
Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников. Третьего января стороны продолжили диалог в Вене. По словам Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный" и призвал Тегеран относиться к вопросу серьезно.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Встреча рабочей группы по снятию санкций в рамках венских переговоров по СВПД - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 17:14
Блинкен сообщил о наличии возможностей восстановить СВПД
 
В миреСШАИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46"Союзмолоко" попросило расширить льготное кредитование
08:46Посол в Пекине оценил перспективы взаимного признания вакцин России и Китая
08:36В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на коронавирус
08:30В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороны
08:28Казахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядков
08:25Эксперты оценили объемы продаж алкоголя в России
08:23Правительство Австралии выкупило право на флаг аборигенов
08:22Итальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повестку
08:19Снегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машин
08:16Судно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову Беринга
08:05В столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске
08:00"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезон
08:00Ситуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают леса
07:46Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
07:39Посол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая
07:31Правительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страны
07:21СМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России
07:14Иностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНР
07:11Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол
07:08Простуженных россиян предложили освободить от работы на три дня
Лента новостейМолния
"Союзмолоко" попросило расширить льготное кредитованиеПосол в Пекине оценил перспективы взаимного признания вакцин России и КитаяВ Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на коронавирусВ ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороныКазахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядковЭксперты оценили объемы продаж алкоголя в РоссииПравительство Австралии выкупило право на флаг аборигеновИтальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повесткуСнегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машинСудно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову БерингаВ столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезонСитуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают лесаСиноптик рассказал о погоде в Москве во вторникПосол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и КитаяПравительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страныСМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против РоссииИностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНРМежду Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посолПростуженных россиян предложили освободить от работы на три дня