https://ria.ru/20220125/raskol-1769351739.html

СМИ: внутри команды переговорщиков США по сделке с Ираном есть раскол

СМИ: внутри команды переговорщиков США по сделке с Ираном есть раскол - РИА Новости, 25.01.2022

СМИ: внутри команды переговорщиков США по сделке с Ираном есть раскол

Внутри команды США, которая ведет переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном, заметен раскол, некоторые члены даже покинули ее ряды, пишет издание... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T05:42

2022-01-25T05:42

2022-01-25T05:42

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сша

иран

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Внутри команды США, которая ведет переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном, заметен раскол, некоторые члены даже покинули ее ряды, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам.По данным источников, американские переговорщики расходятся в том, насколько следует ужесточать существующие антииранские санкции и стоит ли заканчивать переговоры, учитывая, что Тегеран их затягивает и при этом наращивает темпы ядерных разработок. Некоторые дипломаты призывали еще в начале декабря прервать переговоры, после того как новая иранская группа отменила большинство уступок, на которые пошло предыдущее правительство Ирана.Команду уже покинули три дипломата, в том числе Ричард Нефью, заместитель спецпосланника США по Ирану, который также является архитектором экономических санкций против Ирана. Они выступали за более жесткий подход на переговорах с Ираном, отмечают источники издания. Представитель госдепа подтвердил изданию уход Нефью и еще одного дипломата, отметив, что ни один участник команды не был отстранен или не покинул ее кроме как "по обыкновенным кадровым" причинам.Ранее официальный представитель госдепартамента заявил РИА Новости, что администрация США готова к проведению прямых переговоров с представителями Ирана для содействия восстановлению ядерной сделки.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников. Третьего января стороны продолжили диалог в Вене. По словам Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный" и призвал Тегеран относиться к вопросу серьезно.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

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в мире, сша, иран