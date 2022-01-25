СМИ: внутри команды переговорщиков США по сделке с Ираном есть раскол
WSJ: внутри команды переговорщиков США по ядерной сделке с Ираном наблюдается раскол
© AP Photo / Hamid Foroutan Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
© AP Photo / Hamid Foroutan
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Внутри команды США, которая ведет переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном, заметен раскол, некоторые члены даже покинули ее ряды, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
По данным источников, американские переговорщики расходятся в том, насколько следует ужесточать существующие антииранские санкции и стоит ли заканчивать переговоры, учитывая, что Тегеран их затягивает и при этом наращивает темпы ядерных разработок. Некоторые дипломаты призывали еще в начале декабря прервать переговоры, после того как новая иранская группа отменила большинство уступок, на которые пошло предыдущее правительство Ирана.
Команду уже покинули три дипломата, в том числе Ричард Нефью, заместитель спецпосланника США по Ирану, который также является архитектором экономических санкций против Ирана. Они выступали за более жесткий подход на переговорах с Ираном, отмечают источники издания. Представитель госдепа подтвердил изданию уход Нефью и еще одного дипломата, отметив, что ни один участник команды не был отстранен или не покинул ее кроме как "по обыкновенным кадровым" причинам.
Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников. Третьего января стороны продолжили диалог в Вене. По словам Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный" и призвал Тегеран относиться к вопросу серьезно.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
21 января, 17:14Блинкен сообщил о наличии возможностей восстановить СВПД