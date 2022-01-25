https://ria.ru/20220125/priznanie-1769427253.html

Константинов оценил инициативу о признании республик Донбасса

Константинов оценил инициативу о признании республик Донбасса - РИА Новости, 25.01.2022

Константинов оценил инициативу о признании республик Донбасса

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал своевременной инициативу о признании независимости республик Донбасса, учитывая, что Украину... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:09

2022-01-25T14:09

2022-01-25T14:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал своевременной инициативу о признании независимости республик Донбасса, учитывая, что Украину подталкивают к эскалации конфликта на востоке страны.Ранее стало известно, что совет Госдумы принял решение в феврале рассмотреть обращение фракции КПРФ к президенту России Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР."Киев подталкивают к самоубийственному шагу — эскалации на Донбассе. Но что-то такое зреет и вот-вот проявится. Не случайно США, а за ними и их западные союзники начинают эвакуировать своих дипломатов из Киева. В этих условиях очень своевременно выглядит подготовка к признанию независимости народных республик Донбасса со стороны России", - сказал Константинов на заседании президиума парламента.По его словам, с одной стороны признание ДНР и ЛНР давно назрело, но с другой — есть Минские соглашения, согласно которым народные республики — территория Украины.По его словам, сейчас киевские власти "заходятся в истерике" по поводу предстоящего "вторжения России на Украину"."Можно согласиться с российским МИДом, предупреждающим, что это может быть информационная операция прикрытия, вторжения ВСУ на Донбасс", - сказал глава парламента.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220124/priznanie-1769213292.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220121/peskov-1768933824.html

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