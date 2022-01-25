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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220125/praktika-1769403939.html
Компании Москвы взяли на практику более 90 человек после "Моспром studweek"
Компании Москвы взяли на практику более 90 человек после "Моспром studweek" - РИА Новости, 25.01.2022
Компании Москвы взяли на практику более 90 человек после "Моспром studweek"
Более 90 человек получили возможность пройти практику и трудоустроиться на столичных промпредприятиях по итогам студенческой недели "Моспром studweek", сообщает РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:37
2022-01-25T12:37
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 90 человек получили возможность пройти практику и трудоустроиться на столичных промпредприятиях по итогам студенческой недели "Моспром studweek", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Наши промышленники предлагают специалистам конкурентные условия труда. Например, средняя заработная плата составляет около 86 тысяч рублей. Однако, предприятия по-прежнему испытывают нехватку не только токарей и слесарей, но даже IT-специалистов. В прошлом году в рамках проекта "Открой Моспром" мы провели студенческую неделю, которая дала свои результаты: столичные промпредприятия пополнились молодыми кадрами. Планируется, что такие акции станут традиционными и будут помогать работодателям и соискателям находить друг друга", – отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, которого цитирует пресс-служба.Некоторые из практикантов уже приступили к работе, получив предложения после быстрых собеседований во время "Дня карьеры" в рамках студнедели. Так, учащийся магистратуры МГТУ имени Н.Э.Баумана занял должность инженера-конструктора теплообменного оборудования на предприятии НПО "Наука", а студентка НИУ МЭИ устроилась специалистом 1С в отдел документооборота компании ERSO.Среди предприятий, готовых взять к себе студентов в качестве практикантов или сотрудников, – производитель кабельной продукции "Москабельмет", разработчик микрочипов "Микрон", автомоторный институт "НАМИ", ГК "Роскосмос", Щербинский лифтостроительный завод и многие другие, уточняется в сообщении.Студенческая неделя "Моспром studweek" проходила в Москве с 11 по 18 декабря. Около 1,5 тысяч учащихся столичных технических вузов приняли участие в хакатоне, в итоге четыре промпредприятия города предложили 50 студентам пройти стажировку. После быстрых собеседований 40 учащихся позвали на второй этап. Также для студентов провели более 50 экскурсий по московским предприятиям.
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москва
12:37 25.01.2022
 

Компании Москвы взяли на практику более 90 человек после "Моспром studweek"

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыКомпании Москвы взяли на практику более 90 человек после "Моспром studweek"
Компании Москвы взяли на практику более 90 человек после Моспром studweek - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 90 человек получили возможность пройти практику и трудоустроиться на столичных промпредприятиях по итогам студенческой недели "Моспром studweek", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Наши промышленники предлагают специалистам конкурентные условия труда. Например, средняя заработная плата составляет около 86 тысяч рублей. Однако, предприятия по-прежнему испытывают нехватку не только токарей и слесарей, но даже IT-специалистов. В прошлом году в рамках проекта "Открой Моспром" мы провели студенческую неделю, которая дала свои результаты: столичные промпредприятия пополнились молодыми кадрами. Планируется, что такие акции станут традиционными и будут помогать работодателям и соискателям находить друг друга", – отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, которого цитирует пресс-служба.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 10:16Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве реорганизуют еще пять участков бывших промзон
Некоторые из практикантов уже приступили к работе, получив предложения после быстрых собеседований во время "Дня карьеры" в рамках студнедели. Так, учащийся магистратуры МГТУ имени Н.Э.Баумана занял должность инженера-конструктора теплообменного оборудования на предприятии НПО "Наука", а студентка НИУ МЭИ устроилась специалистом 1С в отдел документооборота компании ERSO.
Среди предприятий, готовых взять к себе студентов в качестве практикантов или сотрудников, – производитель кабельной продукции "Москабельмет", разработчик микрочипов "Микрон", автомоторный институт "НАМИ", ГК "Роскосмос", Щербинский лифтостроительный завод и многие другие, уточняется в сообщении.
Студенческая неделя "Моспром studweek" проходила в Москве с 11 по 18 декабря. Около 1,5 тысяч учащихся столичных технических вузов приняли участие в хакатоне, в итоге четыре промпредприятия города предложили 50 студентам пройти стажировку. После быстрых собеседований 40 учащихся позвали на второй этап. Также для студентов провели более 50 экскурсий по московским предприятиям.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
 
 
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