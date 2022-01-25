https://ria.ru/20220125/pogoda-1769356916.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 25.01.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Облачная погода со снегом во второй половине дня ожидается в Москве во вторник, температура воздуха будет минус 7-9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T07:46

2022-01-25T07:46

2022-01-25T07:47

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Облачная погода со снегом во второй половине дня ожидается в Москве во вторник, температура воздуха будет минус 7-9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Нас ожидает преимущество облачная погода, ближе к вечеру пройдёт снег. Максимальная температура в Москве - до минус 7 - минус 9 градусов, по области - минус 6-11", - сказал Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметра ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20220124/pogoda-1769184796.html

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общество, москва, михаил леус