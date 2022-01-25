06:11 25.01.2022 (обновлено: 06:12 25.01.2022)
МИД Канады рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину
МИД Канады рекомендовал гражданам избежать поездок на Украину
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Канады рекомендовало гражданам страны избегать поездок на Украину из-за ситуации на границе.
"Избегайте необязательных поездок на Украину ввиду продолжающихся угроз со стороны России и военных приготовлений в стране и вокруг нее. Если вы находитесь на Украине, вам следует оценить, является ли ваше пребывание необходимым", - говорится в памятке на сайте МИД.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.