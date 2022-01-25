https://ria.ru/20220125/poezdki-1769352912.html

МИД Канады рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину

МИД Канады рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину - РИА Новости, 25.01.2022

МИД Канады рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину

Министерство иностранных дел Канады рекомендовало гражданам страны избегать поездок на Украину из-за ситуации на границе. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T06:11

2022-01-25T06:11

2022-01-25T06:12

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Канады рекомендовало гражданам страны избегать поездок на Украину из-за ситуации на границе.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220125/kanada-1769343306.html

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в мире, украина, канада