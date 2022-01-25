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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/oslozhneniya-1769343187.html
Самые грозные осложнения после коронавируса
Врач назвал самые грозные осложнения после коронавируса - РИА Новости, 25.01.2022
Самые грозные осложнения после коронавируса
Проблемы, возникающие со здоровьем после перенесенной коронавирусной инфекции, связаны с затягиванием процесса, долго не исчезающими симптомами, а также с... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T03:18
2022-01-25T03:18
распространение коронавируса
санкт-петербургский государственный университет
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Проблемы, возникающие со здоровьем после перенесенной коронавирусной инфекции, связаны с затягиванием процесса, долго не исчезающими симптомами, а также с развитием после перенесенного заболевания ряда аутоиммунных патологий у людей, которые могли быть к ним предрасположены, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой факультетской терапии СПбГУ, д.м.н., профессор Александр Шишкин.Он уточнил, что постковидный синдром встречается у 30-80 процентов переболевших, невзирая на тяжесть заболевания. "Ясно, что сама болезнь это еще аутоиммунный процесс и иммунотромбоз, поэтому многие осложнения возникают в этой сфере. Среди них наблюдаются и весьма серьезные - миокардиты, миалгии, сосудистые нарушения, ревматоидный артрит (поражение суставов), бронхиальная астма", - рассказал Шишкин.Срок, в течение которого наблюдаются осложнения- год и даже большее. При этом люди, болеющие аутоимунными заболеваниями, могут не иметь серьезных осложнений от ковида, поскольку их защищает принимаемая ими противовоспалительная терапия.
https://ria.ru/20220124/simptom-1769186129.html
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санкт-петербургский государственный университет, коронавирус covid-19
03:18 25.01.2022
 
Врач назвал самые грозные осложнения после коронавируса

Профессор Шишкин предупредил о риске постковидного синдрома у 80% перенесших коронавирус

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19
Медицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Проблемы, возникающие со здоровьем после перенесенной коронавирусной инфекции, связаны с затягиванием процесса, долго не исчезающими симптомами, а также с развитием после перенесенного заболевания ряда аутоиммунных патологий у людей, которые могли быть к ним предрасположены, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой факультетской терапии СПбГУ, д.м.н., профессор Александр Шишкин.
Он уточнил, что постковидный синдром встречается у 30-80 процентов переболевших, невзирая на тяжесть заболевания. "Ясно, что сама болезнь это еще аутоиммунный процесс и иммунотромбоз, поэтому многие осложнения возникают в этой сфере. Среди них наблюдаются и весьма серьезные - миокардиты, миалгии, сосудистые нарушения, ревматоидный артрит (поражение суставов), бронхиальная астма", - рассказал Шишкин.
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Срок, в течение которого наблюдаются осложнения- год и даже большее. При этом люди, болеющие аутоимунными заболеваниями, могут не иметь серьезных осложнений от ковида, поскольку их защищает принимаемая ими противовоспалительная терапия.
 
Распространение коронавирусаСанкт-Петербургский государственный университетКоронавирус COVID-19
 
 
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