https://ria.ru/20220125/oslozhneniya-1769343187.html

Самые грозные осложнения после коронавируса

Врач назвал самые грозные осложнения после коронавируса - РИА Новости, 25.01.2022

Самые грозные осложнения после коронавируса

Проблемы, возникающие со здоровьем после перенесенной коронавирусной инфекции, связаны с затягиванием процесса, долго не исчезающими симптомами, а также с... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T03:18

2022-01-25T03:18

2022-01-25T03:18

распространение коронавируса

санкт-петербургский государственный университет

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Проблемы, возникающие со здоровьем после перенесенной коронавирусной инфекции, связаны с затягиванием процесса, долго не исчезающими симптомами, а также с развитием после перенесенного заболевания ряда аутоиммунных патологий у людей, которые могли быть к ним предрасположены, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой факультетской терапии СПбГУ, д.м.н., профессор Александр Шишкин.Он уточнил, что постковидный синдром встречается у 30-80 процентов переболевших, невзирая на тяжесть заболевания. "Ясно, что сама болезнь это еще аутоиммунный процесс и иммунотромбоз, поэтому многие осложнения возникают в этой сфере. Среди них наблюдаются и весьма серьезные - миокардиты, миалгии, сосудистые нарушения, ревматоидный артрит (поражение суставов), бронхиальная астма", - рассказал Шишкин.Срок, в течение которого наблюдаются осложнения- год и даже большее. При этом люди, болеющие аутоимунными заболеваниями, могут не иметь серьезных осложнений от ковида, поскольку их защищает принимаемая ими противовоспалительная терапия.

https://ria.ru/20220124/simptom-1769186129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербургский государственный университет, коронавирус covid-19