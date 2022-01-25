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Путин призвал не жадничать при награждении победителей научных олимпиад

Путин призвал не жадничать при награждении победителей научных олимпиад - РИА Новости, 25.01.2022

Путин призвал не жадничать при награждении победителей научных олимпиад

Президент Владимир Путин призвал министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова не жадничать при награждении победителей научных олимпиад, глава... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:03

2022-01-25T15:03

2022-01-25T15:03

общество

образование - общество

наука

андрей фурсенко

владимир путин

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 янв - РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова не жадничать при награждении победителей научных олимпиад, глава ведомства пообещал проработать вопрос о материальной поддержке таких студентов.На встрече президента со студентами во вторник помощник главы государства Андрей Фурсенко сообщил о необходимости подумать о том, каким образом необходимо поощрять победителей студенческих научных олимпиад. "Потому что, кроме того, что это действительно достижения, это еще и авторитет России - победы в международных олимпиадах", - сказал Фурсенко и пообещал подготовить соответствующие предложения."Валерий Николаевич, чего мы жадничаем-то?" - обратился Путин к Фалькову.Министр пообещал проработать вопрос. "Что касается материальной поддержки, в том числе стипендии, мы проработаем и представим. Конечно, такая поддержка должна быть особая. Не будем жадничать, Владимир Владимирович", - ответил Фальков.

https://ria.ru/20210827/olimpiady-1747470868.html

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общество, образование - общество, наука, андрей фурсенко, владимир путин, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия