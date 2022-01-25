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Депутат Рады подрался с охранниками и сломал стол в Одесском горсовете
Депутат Рады подрался с охранниками и сломал стол в Одесском горсовете - РИА Новости, 25.01.2022
Депутат Рады подрался с охранниками и сломал стол в Одесском горсовете
Конфликт с участием депутата Верховной рады Украины произошел в городском совете в Одессе, в результате чего пострадали три охранника, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:53
2022-01-25T18:17
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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Конфликт с участием депутата Верховной рады Украины произошел в городском совете в Одессе, в результате чего пострадали три охранника, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Одесской области."Полицейские расследуют обстоятельства конфликта в одесском городском совете. Предварительно установлено, что столкновение произошло между депутатом Верховной рады Украины, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной, которая не пропустила сопровождавших народного избранника людей в зал заседаний. В результате конфликта пострадали три охранника", — говорится в сообщении.На месте работают полицейские, они опрашивают свидетелей и участников конфликта. Правоохранители квалифицировали происшествие как хулиганство, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.Одесское издание "Думская" сообщило, что конфликт в горсовете устроил исключенный из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" депутат Артем Дмитрук. По данным издания, депутат пытался прорваться на заседание земельной комиссии горсовета, с помощью группы поддержки он прошел в зал на втором этаже, где начал срывать заседание: бегать по столам и ломать мебель.
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в мире, украина, одесса, одесская область, верховная рада украины
13:53 25.01.2022 (обновлено: 18:17 25.01.2022)
 
Депутат Рады подрался с охранниками и сломал стол в Одесском горсовете

Три охранника пострадали в конфликте в горсовете Одессы с участием депутата Рады Дмитрука

© Фото : Нацполиция УкраиныСотрудники полиции в здании городского совета Одессы. 25 января 2022
Сотрудники полиции в здании городского совета Одессы. 25 января 2022 - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Фото : Нацполиция Украины
Сотрудники полиции в здании городского совета Одессы. 25 января 2022
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Конфликт с участием депутата Верховной рады Украины произошел в городском совете в Одессе, в результате чего пострадали три охранника, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Одесской области.
"Полицейские расследуют обстоятельства конфликта в одесском городском совете. Предварительно установлено, что столкновение произошло между депутатом Верховной рады Украины, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной, которая не пропустила сопровождавших народного избранника людей в зал заседаний. В результате конфликта пострадали три охранника", — говорится в сообщении.
На месте работают полицейские, они опрашивают свидетелей и участников конфликта. Правоохранители квалифицировали происшествие как хулиганство, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Одесское издание "Думская" сообщило, что конфликт в горсовете устроил исключенный из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" депутат Артем Дмитрук. По данным издания, депутат пытался прорваться на заседание земельной комиссии горсовета, с помощью группы поддержки он прошел в зал на втором этаже, где начал срывать заседание: бегать по столам и ломать мебель.
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