https://ria.ru/20220125/odessa-1769422979.html

Депутат Рады подрался с охранниками и сломал стол в Одесском горсовете

Депутат Рады подрался с охранниками и сломал стол в Одесском горсовете - РИА Новости, 25.01.2022

Депутат Рады подрался с охранниками и сломал стол в Одесском горсовете

Конфликт с участием депутата Верховной рады Украины произошел в городском совете в Одессе, в результате чего пострадали три охранника, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:53

2022-01-25T13:53

2022-01-25T18:17

в мире

украина

одесса

одесская область

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769428613_0:0:853:481_1920x0_80_0_0_0b2b58a18ddf4a64806f41501a8a6f5d.jpg

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Конфликт с участием депутата Верховной рады Украины произошел в городском совете в Одессе, в результате чего пострадали три охранника, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Одесской области."Полицейские расследуют обстоятельства конфликта в одесском городском совете. Предварительно установлено, что столкновение произошло между депутатом Верховной рады Украины, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной, которая не пропустила сопровождавших народного избранника людей в зал заседаний. В результате конфликта пострадали три охранника", — говорится в сообщении.На месте работают полицейские, они опрашивают свидетелей и участников конфликта. Правоохранители квалифицировали происшествие как хулиганство, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.Одесское издание "Думская" сообщило, что конфликт в горсовете устроил исключенный из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" депутат Артем Дмитрук. По данным издания, депутат пытался прорваться на заседание земельной комиссии горсовета, с помощью группы поддержки он прошел в зал на втором этаже, где начал срывать заседание: бегать по столам и ломать мебель.

https://ria.ru/20210830/ukraina-1747894505.html

украина

одесса

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, одесса, одесская область, верховная рада украины