https://ria.ru/20220125/modernizatsiya-1769490582.html

Тульская область направила на модернизацию здравоохранения 1,3 млрд рублей

Тульская область направила на модернизацию здравоохранения 1,3 млрд рублей - РИА Новости, 25.01.2022

Тульская область направила на модернизацию здравоохранения 1,3 млрд рублей

Более 1,3 миллиардов рублей направлено в 2021 году на здравоохранение Тульской области в рамках программы модернизации первичного звена, которая реализовалась в РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T18:30

2022-01-25T18:30

2022-01-25T18:29

тульская область

тульская область

тула

здоровье - общество

алексей дюмин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769490696_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_02d8ad9731af98860e5b7f2da713525a.jpg

ТУЛА, 25 янв - РИА Новости. Более 1,3 миллиардов рублей направлено в 2021 году на здравоохранение Тульской области в рамках программы модернизации первичного звена, которая реализовалась в регионе впервые, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.В пресс-службе напомнили, что медучреждение построено почти 60 лет назад и капитально отремонтировано впервые. Полностью обновлены отделение амбулаторной хирургии, дневной стационар, кабинеты узких специалистов. Сделан ремонт кровли и электросетей, установлена новая сантехника, а в палатах и ординаторских - новая мебель. За счет регионального бюджета отремонтированы еще два этажа, где располагается круглосуточный терапевтический стационар. По просьбе жителей и личному поручению главы региона на средства областного бюджета в здании установлен новый лифт. Общая сумма затрат на ремонт больницы составила 108,5 миллиона рублей.Глава региона также осмотрел центр компьютерной томографии для пациентов с подозрением на коронавирус. Современный компьютерный томограф был приобретен за счет средств федерального бюджета.По словам зампреда правительства, министр здравоохранения Тульской области Дмитрия Маркова, в 2021 годув области капитально отремонтировали восемь поликлиник и пять фельдшерско-акушерских пунктов. Установили 32 новых ФАПа. Дооснастили поликлиники новым оборудованием и обновили автопарк медучреждений.

https://ria.ru/20211217/proekt-1764209332.html

тульская область

тула

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, тула, здоровье - общество, алексей дюмин