https://ria.ru/20220125/modernizatsiya-1769490582.html
Тульская область направила на модернизацию здравоохранения 1,3 млрд рублей
Тульская область направила на модернизацию здравоохранения 1,3 млрд рублей - РИА Новости, 25.01.2022
Тульская область направила на модернизацию здравоохранения 1,3 млрд рублей
Более 1,3 миллиардов рублей направлено в 2021 году на здравоохранение Тульской области в рамках программы модернизации первичного звена, которая реализовалась в РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T18:30
2022-01-25T18:30
2022-01-25T18:29
тульская область
тульская область
тула
здоровье - общество
алексей дюмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769490696_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_02d8ad9731af98860e5b7f2da713525a.jpg
ТУЛА, 25 янв - РИА Новости. Более 1,3 миллиардов рублей направлено в 2021 году на здравоохранение Тульской области в рамках программы модернизации первичного звена, которая реализовалась в регионе впервые, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.В пресс-службе напомнили, что медучреждение построено почти 60 лет назад и капитально отремонтировано впервые. Полностью обновлены отделение амбулаторной хирургии, дневной стационар, кабинеты узких специалистов. Сделан ремонт кровли и электросетей, установлена новая сантехника, а в палатах и ординаторских - новая мебель. За счет регионального бюджета отремонтированы еще два этажа, где располагается круглосуточный терапевтический стационар. По просьбе жителей и личному поручению главы региона на средства областного бюджета в здании установлен новый лифт. Общая сумма затрат на ремонт больницы составила 108,5 миллиона рублей.Глава региона также осмотрел центр компьютерной томографии для пациентов с подозрением на коронавирус. Современный компьютерный томограф был приобретен за счет средств федерального бюджета.По словам зампреда правительства, министр здравоохранения Тульской области Дмитрия Маркова, в 2021 годув области капитально отремонтировали восемь поликлиник и пять фельдшерско-акушерских пунктов. Установили 32 новых ФАПа. Дооснастили поликлиники новым оборудованием и обновили автопарк медучреждений.
https://ria.ru/20211217/proekt-1764209332.html
тульская область
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769490696_67:0:1046:734_1920x0_80_0_0_ee61415529bf155ac6ce096840df6613.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, тула, здоровье - общество, алексей дюмин
ТУЛА, 25 янв - РИА Новости.
Более 1,3 миллиардов рублей направлено в 2021 году на здравоохранение Тульской области
в рамках программы модернизации первичного звена, которая реализовалась в регионе впервые, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.
"Для повышения доступности и качества медицинской помощи в регионе мы ремонтируем поликлиники и ФАПы. Приобретаем новое оборудование и автомобили. В 2021 году в области стартовала программа модернизации первичного звена. Она реализуется по поручению президента Владимира Путина
", — сказал губернатор области Алексей Дюмин
, посещая дневной стационар Городской клинической больницы №2 в Туле
.
В пресс-службе напомнили, что медучреждение построено почти 60 лет назад и капитально отремонтировано впервые. Полностью обновлены отделение амбулаторной хирургии, дневной стационар, кабинеты узких специалистов. Сделан ремонт кровли и электросетей, установлена новая сантехника, а в палатах и ординаторских - новая мебель. За счет регионального бюджета отремонтированы еще два этажа, где располагается круглосуточный терапевтический стационар. По просьбе жителей и личному поручению главы региона на средства областного бюджета в здании установлен новый лифт. Общая сумма затрат на ремонт больницы составила 108,5 миллиона рублей.
Глава региона также осмотрел центр компьютерной томографии для пациентов с подозрением на коронавирус. Современный компьютерный томограф был приобретен за счет средств федерального бюджета.
По словам зампреда правительства, министр здравоохранения Тульской области Дмитрия Маркова, в 2021 годув области капитально отремонтировали восемь поликлиник и пять фельдшерско-акушерских пунктов. Установили 32 новых ФАПа. Дооснастили поликлиники новым оборудованием и обновили автопарк медучреждений.