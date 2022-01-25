Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20220125/modernizatsiya-1769490582.html
Тульская область направила на модернизацию здравоохранения 1,3 млрд рублей
Тульская область направила на модернизацию здравоохранения 1,3 млрд рублей - РИА Новости, 25.01.2022
Тульская область направила на модернизацию здравоохранения 1,3 млрд рублей
Более 1,3 миллиардов рублей направлено в 2021 году на здравоохранение Тульской области в рамках программы модернизации первичного звена, которая реализовалась в РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T18:30
2022-01-25T18:29
тульская область
тульская область
тула
здоровье - общество
алексей дюмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769490696_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_02d8ad9731af98860e5b7f2da713525a.jpg
ТУЛА, 25 янв - РИА Новости. Более 1,3 миллиардов рублей направлено в 2021 году на здравоохранение Тульской области в рамках программы модернизации первичного звена, которая реализовалась в регионе впервые, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.В пресс-службе напомнили, что медучреждение построено почти 60 лет назад и капитально отремонтировано впервые. Полностью обновлены отделение амбулаторной хирургии, дневной стационар, кабинеты узких специалистов. Сделан ремонт кровли и электросетей, установлена новая сантехника, а в палатах и ординаторских - новая мебель. За счет регионального бюджета отремонтированы еще два этажа, где располагается круглосуточный терапевтический стационар. По просьбе жителей и личному поручению главы региона на средства областного бюджета в здании установлен новый лифт. Общая сумма затрат на ремонт больницы составила 108,5 миллиона рублей.Глава региона также осмотрел центр компьютерной томографии для пациентов с подозрением на коронавирус. Современный компьютерный томограф был приобретен за счет средств федерального бюджета.По словам зампреда правительства, министр здравоохранения Тульской области Дмитрия Маркова, в 2021 годув области капитально отремонтировали восемь поликлиник и пять фельдшерско-акушерских пунктов. Установили 32 новых ФАПа. Дооснастили поликлиники новым оборудованием и обновили автопарк медучреждений.
https://ria.ru/20211217/proekt-1764209332.html
тульская область
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769490696_67:0:1046:734_1920x0_80_0_0_ee61415529bf155ac6ce096840df6613.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, тула, здоровье - общество, алексей дюмин
18:30 25.01.2022
 

Тульская область направила на модернизацию здравоохранения 1,3 млрд рублей

© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время посещения Городской клинической больницы №2 в Туле
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время посещения Городской клинической больницы №2 в Туле - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 25 янв - РИА Новости. Более 1,3 миллиардов рублей направлено в 2021 году на здравоохранение Тульской области в рамках программы модернизации первичного звена, которая реализовалась в регионе впервые, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.
"Для повышения доступности и качества медицинской помощи в регионе мы ремонтируем поликлиники и ФАПы. Приобретаем новое оборудование и автомобили. В 2021 году в области стартовала программа модернизации первичного звена. Она реализуется по поручению президента Владимира Путина", — сказал губернатор области Алексей Дюмин, посещая дневной стационар Городской клинической больницы №2 в Туле.
В пресс-службе напомнили, что медучреждение построено почти 60 лет назад и капитально отремонтировано впервые. Полностью обновлены отделение амбулаторной хирургии, дневной стационар, кабинеты узких специалистов. Сделан ремонт кровли и электросетей, установлена новая сантехника, а в палатах и ординаторских - новая мебель. За счет регионального бюджета отремонтированы еще два этажа, где располагается круглосуточный терапевтический стационар. По просьбе жителей и личному поручению главы региона на средства областного бюджета в здании установлен новый лифт. Общая сумма затрат на ремонт больницы составила 108,5 миллиона рублей.
Презентация проекта Мой семейный центр в Туле - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря 2021, 13:06Тульская область
Проект Тульской области "Мой семейный центр" войдет в Смартеку АСИ
Глава региона также осмотрел центр компьютерной томографии для пациентов с подозрением на коронавирус. Современный компьютерный томограф был приобретен за счет средств федерального бюджета.
По словам зампреда правительства, министр здравоохранения Тульской области Дмитрия Маркова, в 2021 годув области капитально отремонтировали восемь поликлиник и пять фельдшерско-акушерских пунктов. Установили 32 новых ФАПа. Дооснастили поликлиники новым оборудованием и обновили автопарк медучреждений.
 
Тульская областьТульская областьТулаЗдоровье - ОбществоАлексей Дюмин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
21:56На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие
Лента новостейМолния
"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за суткиНа Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие