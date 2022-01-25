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В Лондоне расследуют нарушения антиковидных правил на Даунинг-стрит
В Лондоне расследуют нарушения антиковидных правил на Даунинг-стрит - РИА Новости, 25.01.2022
В Лондоне расследуют нарушения антиковидных правил на Даунинг-стрит
Полиция Лондона начала расследование по факту возможных нарушений противоэпидемиологических правил в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:46
2022-01-25T14:03
распространение коронавируса
в мире
лондон
борис джонсон
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 25 янв - РИА Новости. Полиция Лондона начала расследование по факту возможных нарушений противоэпидемиологических правил в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна, сообщила глава полиции Крессида Дик."Полиция Лондона начала расследование ряда мероприятий на Даунинг-стрит после получения информации от секретариата кабинета министров", - приводит словам Дик телеканал Sky News.Ранее столичная полиция заявила, что начнет расследование только в том случае, если будут доказательства нарушения правил. При этом внутреннюю проверку начала старшая госслужащая Сью Грей.Глава полиции выразила абсолютную уверенность во внутреннем расследовании, отметив, что это обычный процесс - проводить сначала предварительную проверку, а потом передавать материалы дела в полицию. При этом она не назвала никаких конкретных сроков, когда будет завершено расследование полиции.Тем временем официальный представитель пресс-службы правительства заявил, что внутреннее расследование Сью Грей продолжится, несмотря на начало формального расследования полиции, хотя может быть приостановлено в дальнейшем.Ожидалось, что результаты внутренней проверки должны были быть опубликованы на этой неделе, однако произойдет ли это с учетом нового обстоятельства, пока неизвестно.Премьер-министр Борис Джонсон ранее оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Британские СМИ сообщают, что ряд британских парламентариев из Консервативной партии готовят вотум недоверия премьеру.Сообщения о том, что в правительственной резиденции проводились вечеринки во время национального локдауна, появились еще в декабре прошлого года. Однако за последние дни скандал набрал обороты, когда стало известно о других массовых празднествах. Премьер был вынужден принести публичные извинения в парламенте за то, что присутствовал на одном из мероприятий 20 мая 2020 года, Джонсон заявил, что считал мероприятие рабочим. Оппозиция требует его отставки.Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Британии еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей. Старшая госслужащая Сью Грей в настоящее время ведет проверку на предмет нарушений, результаты проверки, как ожидается, будут обнародованы на этой неделе.
https://ria.ru/20220112/dzhonson-1767506934.html
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в мире, лондон, борис джонсон, коронавирус covid-19
13:46 25.01.2022 (обновлено: 14:03 25.01.2022)
 
В Лондоне расследуют нарушения антиковидных правил на Даунинг-стрит

Полиция Лондона расследует нарушения антиковидных мер на Даунинг-стрит во время локдауна

© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
Вид на Тауэрский мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 25 янв - РИА Новости. Полиция Лондона начала расследование по факту возможных нарушений противоэпидемиологических правил в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна, сообщила глава полиции Крессида Дик.
"Полиция Лондона начала расследование ряда мероприятий на Даунинг-стрит после получения информации от секретариата кабинета министров", - приводит словам Дик телеканал Sky News.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Лондон - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 15:16
Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна
Ранее столичная полиция заявила, что начнет расследование только в том случае, если будут доказательства нарушения правил. При этом внутреннюю проверку начала старшая госслужащая Сью Грей.
Глава полиции выразила абсолютную уверенность во внутреннем расследовании, отметив, что это обычный процесс - проводить сначала предварительную проверку, а потом передавать материалы дела в полицию. При этом она не назвала никаких конкретных сроков, когда будет завершено расследование полиции.
Тем временем официальный представитель пресс-службы правительства заявил, что внутреннее расследование Сью Грей продолжится, несмотря на начало формального расследования полиции, хотя может быть приостановлено в дальнейшем.
"Расследование, проводимое Сью Грей, продолжается. Поддерживается постоянный контакт со службой Столичной полиции. Как и при любом внутреннем расследовании, если в процессе работы появляются доказательства, которые потенциально являются уголовным правонарушением, то дело передается полиции и работа секретариата кабинета министров может быть приостановлена", - приводит его слова телеканал Sky News.
Ожидалось, что результаты внутренней проверки должны были быть опубликованы на этой неделе, однако произойдет ли это с учетом нового обстоятельства, пока неизвестно.
Премьер-министр Борис Джонсон ранее оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Британские СМИ сообщают, что ряд британских парламентариев из Консервативной партии готовят вотум недоверия премьеру.
Сообщения о том, что в правительственной резиденции проводились вечеринки во время национального локдауна, появились еще в декабре прошлого года. Однако за последние дни скандал набрал обороты, когда стало известно о других массовых празднествах. Премьер был вынужден принести публичные извинения в парламенте за то, что присутствовал на одном из мероприятий 20 мая 2020 года, Джонсон заявил, что считал мероприятие рабочим. Оппозиция требует его отставки.
Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Британии еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей. Старшая госслужащая Сью Грей в настоящее время ведет проверку на предмет нарушений, результаты проверки, как ожидается, будут обнародованы на этой неделе.
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