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В Лондоне двухэтажный автобус врезался в здание
В Лондоне двухэтажный автобус врезался в здание - РИА Новости, 25.01.2022
В Лондоне двухэтажный автобус врезался в здание
Городской двухэтажный автобус врезался в здание на востоке Лондона, есть пострадавшие, сообщила городская служба скорой помощи. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:10
2022-01-25T13:10
2022-01-25T13:10
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ЛОНДОН, 25 янв - РИА Новости. Городской двухэтажный автобус врезался в здание на востоке Лондона, есть пострадавшие, сообщила городская служба скорой помощи."Мы находимся на месте происшествия, где автобус врезался в здание, и оказываем медицинскую помощь пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном в странице службы в Twitter.Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел около 8.20 по местному времени (11.20 мск) на Селвин-авеню. Причина аварии пока не указывается.
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в мире, лондон, великобритания
В Лондоне двухэтажный автобус врезался в здание
Городской двухэтажный автобус врезался в здание на востоке Лондона, есть пострадавшие