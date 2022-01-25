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В Москве за две недели число заражений коронавирусом увеличилось в пять раз
В Москве за две недели число заражений коронавирусом увеличилось в пять раз - РИА Новости, 25.01.2022
В Москве за две недели число заражений коронавирусом увеличилось в пять раз
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за две недели в Москве количество заболеваний коронавирусом увеличилось в пять раз. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:02
2022-01-25T15:02
2022-01-25T15:12
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за две недели в Москве количество заболеваний коронавирусом увеличилось в пять раз."Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом. За две недели этот рост составил, ну, скажем там, к декабрьским, к концу декабрьских значений, в пять раз, и за неделю достиг 100 тысяч. Это, конечно, большие цифры", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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15:02 25.01.2022 (обновлено: 15:12 25.01.2022)
В Москве за две недели число заражений коронавирусом увеличилось в пять раз
Мэр Собянин: в Москве число заражений коронавирусом за две недели увеличилось в пять раз