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В Москве за две недели число заражений коронавирусом увеличилось в пять раз

В Москве за две недели число заражений коронавирусом увеличилось в пять раз - РИА Новости, 25.01.2022

В Москве за две недели число заражений коронавирусом увеличилось в пять раз

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за две недели в Москве количество заболеваний коронавирусом увеличилось в пять раз. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:02

2022-01-25T15:02

2022-01-25T15:12

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сергей собянин

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за две недели в Москве количество заболеваний коронавирусом увеличилось в пять раз."Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом. За две недели этот рост составил, ну, скажем там, к декабрьским, к концу декабрьских значений, в пять раз, и за неделю достиг 100 тысяч. Это, конечно, большие цифры", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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