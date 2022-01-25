https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769440307.html
Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом крайне напряженной
Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом крайне напряженной - РИА Новости, 25.01.2022
Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом крайне напряженной
Ситуация с коронавирусом в России остается кране напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:58
2022-01-25T14:58
2022-01-25T16:00
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается кране напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной", - сказал он.Мишустин отметил, что наблюдается рост заболеваемости, что вызвано, в первую очередь, распространением нового штамма."В 48 субъектах Российской Федерации увеличилось число госпитализаций", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Однако большая нагрузка ложится на амбулаторную сеть. На врачей и медперсонал в поликлиниках", - добавил премьер.
https://ria.ru/20220125/lekarstva-1769440441.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, михаил мишустин
14:58 25.01.2022 (обновлено: 16:00 25.01.2022)
Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом крайне напряженной
Премьер Мишустин заявил о росте числа госпитализаций пациентов с коронавирусом