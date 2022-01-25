https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769405606.html
Мясников развенчал миф о тестировании на ковид
Мясников раскритиковал идею массового тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022
Мясников развенчал миф о тестировании на ковид
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал бесполезным массовое тестирование на коронавирус на фоне распространения омикрон-штамма. Об этом он написал в своем РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:35
2022-01-25T12:35
2022-01-25T13:49
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал бесполезным массовое тестирование на коронавирус на фоне распространения омикрон-штамма. Об этом он написал в своем телеграм-канале.Медик считает, что проверять на наличие патогена необходимо в "неясных случаях"."Какой практический выхлоп из тестирования всех чихающих и их друзей и родственников?! Всех на изоляцию на семь дней? Все обезлюдеет и встанет. Вы что, всерьез надеетесь прервать цепочку распространения "омикрона" таким способом?! Не получится, это совершенно ясно", — отметил Мясников.По его словам, "омикрону" надо дать возможность "прогореть" как можно быстрее, поскольку благодаря этому получится достигнуть нужного уровня коллективного иммунитета.Как предполагает врач, заболевание при заражении новым штаммом можно считать простым ОРЗ и лечить его следует дома, избегая приема различных препаратов, кроме парацетамола. Он пояснил, что обращение в поликлинику в такой ситуации гораздо опаснее, ведь риск заразиться там чем-то более серьезным в разы выше. Мясников также напомнил о необходимости вакцинации от COVID-19, так как, по его мнению, "омикрон" — не последняя мутация вируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220125/omikron-1769373022.html
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общество, коронавирус covid-19, александр мясников (врач)
12:35 25.01.2022 (обновлено: 13:49 25.01.2022)
Мясников раскритиковал идею массового тестирования на COVID-19
Врач Мясников: "омикрон" сделал массовое тестирование на коронавирус бесполезным
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал бесполезным массовое тестирование на коронавирус на фоне распространения омикрон-штамма. Об этом он написал
в своем телеграм-канале.
Медик считает, что проверять на наличие патогена необходимо в "неясных случаях".
"Какой практический выхлоп из тестирования всех чихающих и их друзей и родственников?! Всех на изоляцию на семь дней? Все обезлюдеет и встанет. Вы что, всерьез надеетесь прервать цепочку распространения "омикрона" таким способом?! Не получится, это совершенно ясно", — отметил Мясников
.
По его словам, "омикрону" надо дать возможность "прогореть" как можно быстрее, поскольку благодаря этому получится достигнуть нужного уровня коллективного иммунитета.
Как предполагает врач, заболевание при заражении новым штаммом можно считать простым ОРЗ и лечить его следует дома, избегая приема различных препаратов, кроме парацетамола. Он пояснил, что обращение в поликлинику в такой ситуации гораздо опаснее, ведь риск заразиться там чем-то более серьезным в разы выше. Мясников также напомнил о необходимости вакцинации от COVID-19, так как, по его мнению, "омикрон" — не последняя мутация вируса.